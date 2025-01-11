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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1400 человек, следует из сводки Минобороны России. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-11T19:31+0300
2025-01-11T19:31+0300
2025-01-11T19:31+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и ВПК, скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах. Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 украинский беспилотник. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40077 БПЛА, 590 ЗРК, 20480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин РСЗО, 20412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30156 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/bolee-90-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1053380962.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили до 1400 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР сообщает Министерство обороны России.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Ведомство также сообщает, что оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и ВПК, скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 украинский беспилотник.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40077 БПЛА, 590 ЗРК, 20480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин РСЗО, 20412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30156 единиц специальной военной автомобильной техники.