https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/sredstva-pvo-za-noch-perekhvatili-85-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1053382733.html

Средства ПВО за ночь перехватили 85 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за ночь перехватили 85 украинских беспилотников над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 11.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-11T09:00+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 85 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает Минобороны31 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над акваторией Азовского моряЧетыре украинских беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, два – над Тамбовской, по одному – над Курской областью и Крымом.По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекла. В поселке Майский Белгородской области выбило окна и повредило кровли в трех частных домах из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/bolee-90-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1053380962.html

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