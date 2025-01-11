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Средства ПВО за ночь перехватили 85 украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО за ночь перехватили 85 украинских беспилотников над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 85 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает Минобороны31 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над акваторией Азовского моряЧетыре украинских беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, два – над Тамбовской, по одному – над Курской областью и Крымом.По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекла. В поселке Майский Белгородской области выбило окна и повредило кровли в трех частных домах из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/bolee-90-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1053380962.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь перехватили 85 украинских беспилотников над Россией
Практически ежедневно Киев пытается атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 85 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает Минобороны
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
31 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над акваторией Азовского моря
Четыре украинских беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, два – над Тамбовской, по одному – над Курской областью и Крымом.
По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, дроны врезались в два многоквартирных дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекла.
В поселке Майский Белгородской области выбило окна и повредило кровли в трех частных домах из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.