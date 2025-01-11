https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-v-sukhume-1053385150.html
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки в Сухуме
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки в Сухуме
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В результате перестрелки, произошедшей в 14:00 субботы, 11 января, три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. 11.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-11T17:45+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и незаконном хранении оружия по факту перестрелки в кафе "Бисквит". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Подозреваемый — 41-летний Аслан Дочия, он задержан, у него изъято орудие преступления, его мотив устанавливается. В результате перестрелки погибли трое граждан: 38-летний Нарсоу Жиба, 36-летний Ешсоу Жиба, 43-летний Лашарела Квициния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/tri-cheloveka-pogibli-v-perestrelke-v-sukhumskom-kafe-1053384974.html
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абхазия, новости, сухум
Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки в Сухуме
В результате перестрелки, произошедшей в 14:00 субботы, 11 января, три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik.
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и незаконном хранении оружия по факту перестрелки в кафе "Бисквит". Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Подозреваемый — 41-летний Аслан Дочия, он задержан, у него изъято орудие преступления, его мотив устанавливается.
В результате перестрелки погибли трое граждан: 38-летний Нарсоу Жиба, 36-летний Ешсоу Жиба, 43-летний Лашарела Квициния.