https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/dokopatsya-do-suti-i-vlyubit-v-svoe-delo-pamyati-taisii-alaniya-1053385699.html

Докопаться до сути и влюбить в свое дело: памяти Таисии Алания

Докопаться до сути и влюбить в свое дело: памяти Таисии Алания

Sputnik Абхазия

10 января из жизни ушла ученый-музеевед, завотделом природы Абхазского Госмузея, Заслуженный работник культуры Таисия Алания. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T09:00+0300

2025-01-12T09:00+0300

2025-01-12T09:00+0300

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102312/87/1023128731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e9ff9c19b105218f4f46bb7519e7e703.jpg

С 1972 года она работала в Абхазском Государственном музее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине, руководила детским экологическим лагерем в горах.О жизни и вкладе Таисии Алания в науку, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikТаисия Георгиевна Алания родилась 5 марта 1950 года. В 1972 году она окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института и начала свою карьеру в главном музее страны.Жанна Гурджуа более 40 лет проработала с Таисией Георгиевной "практически лицом к лицу".Алания разбиралась не только в лекарственных травах и природных ресурсах Абхазии, изучению которых посвятила всю жизнь, но и в археологии и новейшей истории страны. Вместе с супругом, выдающимся историком и краеведом Анзором Агумаа, она входила в братство археологов и историков, которое существовало еще задолго до войны. Это общество занималось историко-гуманитарными проблемами Абхазии, и именно сухумский дом Анзора Агумаа и Таисии Алания стал "штабом", где ученые собирались и делились друг с другом своими знаниями и открытиями.“Мы познакомились задолго до работы в музее. Таисия была супругой моего близкого друга Анзора Агумаа, мы дружили, общались. Затем она начала работать в музее, возглавила отдел природы. Таисия была не только хорошим другом, но и отличным профессионалом, который глубоко исследовал предмет, прекрасно знал свое дело. Ее слово в научной среде было очень весомо, и при этом она всегда деликатно доносила свою позицию. Она относилась к той категории людей, за которыми всегда остается последнее слово", - поделился воспоминаниями директор Абхазского Госмузея Аркадий Джопуа.Влюбленная в горыПосле Отечественной войны народа Абхазии Таисия Алания начала работать в Сухумском доме юношества. Сначала она вела секцию по краеведению, а уже через год открыла первый в Абхазии горный лагерь для детей."Это было трудно, до этого никто в Абхазии такого не делал. Через год после создания СДЮ мы начали этот проект, а сегодня в лагере просто отбоя нет от желающих, все хотят туда попасть. Благодаря этому выросли поколения людей, влюбленных в горы, влюбленных в нашу природу, влюбленных в наш край. Она обучала многим вещам, у нее были обширнейшие познания в разных сферах, она была душой нашего лагеря. И ее душа сейчас парит над горами. Невозможно представить наш летний лагерь без нее", - рассказала директор СДЮ Елена Кобахия.Докопаться до сутиПо словам коллег, Таисия Алания обладала главной чертой ученого - желанием докопаться до сути. Она не могла выпустить "сырой" материал, все ее научные открытия должны хорошо обдуманы и доведены до совершенства."Она никогда не выдвигала на суд человеческий что-то, что хорошо не обдумала, это черта исследователя, которая стала частью ее характера. Она до глубины, до самых-самых основ всегда пыталась добраться”, - отмечает Елена Кобахия.После смерти Анзора Агумаа Таисия Георгиевна решила продолжить его труд - масштабный архив необходимо было исследовать. И ученый со свойственной ей скрупулезностью и дотошностью сверяла все данные и искала недостающие факты."Вы представляете, какой это огромный труд - собрать все это, пропустить через себя и создать такой шедевр. Это колоссальная работа. Она посещала старые дома, фотографировала, изучала не только внешний вид, но и детали - всякие дверные ручки, камины, лепнину. Все это затем это все было показано в книгах", - отмечает Жанна Гурджуа.По словам Елены Кобахия, Алания очень переживала, что по какой-то причине не сможет завершить дело супруга. После выхода дополненного издания книги "Старый Сухумъ" она испытывала большое облегчение. А само издание стало настоящим шедевром и достоянием страны.Влюбляла окружающих в свое делоТаисия Алания была не только профессионалом высокого полета, но и теплым человеком и бескорыстным другом. По словам Елены Кобахия, если Таисия Георгиевна кого-то или что-то любила, то делала это самозабвенно, до конца, без оглядки ни на что.Кобахия добавила, что Алания сеяла вокруг добро, в любой момент дня или ночи она могла приютить всех, кто нуждался в ее помощи, и людей, и животных. При этом в ней не было заносчивости, которая зачастую присуща ученым, она была "чрезвычайно простым человеком", который ненавязчиво и корректно делился с окружающими своими знаниями. "Она была не просто другом, мы с ней сроднились душами. Тая обладала удивительной особенностью, удивительным божьим даром, она влюбляла всех окружающих в дело, которое она сама любила. Если она занималась лекарственными травами, то все вокруг влюблялись в эту тему, если занималась памятниками культурного наследия, то все также влюблялись в это, потому что она постоянно об этом говорила, она этим болела. Если она говорила о природных ресурсах Абхазии, то она это делала с такой влюбленностью в тему, что ею невозможно было не заразиться. Невозможно теперь представить себе этот город, этот лагерь и музей без Таи”, - добавила Кобахия.Таисия Алания была выдающимся ученым, автором более 200 научных статей. Она ушла из жизни 10 января в возрасте 74 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/khranitel-istorii-pamyati-anzora-agumaa-1053361776.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210618/Alaniya-o-proekte-Sukhumskiy-modern-priyatno-udivlena-otklikom-molodezhi-1032642010.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vyshla-dopolnennaya-kniga-anzora-agumaa-o-starom-sukhume-1046936414.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия