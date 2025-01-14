https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/fsb-predotvratila-terakt-v-yaroslavskoy-oblasti-1053399013.html

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

Sputnik Абхазия

Деятельность террориста координировалась с территории Украины через зарубежные мессенджеры, сообщает ФСБ. 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T09:21+0300

2025-01-14T09:21+0300

2025-01-14T09:21+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Исполнителем теракта должен был стать россиянин. Он должен был залить опасные химические вещества, вызывающие ожоги дыхательных путей в воздуховоды машин сотрудников предприятия. Емкости с отравой он изъял из тайника, оборудованного СБУ. Уточняется, что подозреваемый задержан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/chetyrekh-podrostkov-zaderzhali-za-podgotovku-terakta-v-ekaterinburge-1053356504.html

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