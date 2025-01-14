https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/fsb-predotvratila-terakt-v-yaroslavskoy-oblasti-1053399013.html
ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
Sputnik Абхазия
Деятельность террориста координировалась с территории Украины через зарубежные мессенджеры, сообщает ФСБ. 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T09:21+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Исполнителем теракта должен был стать россиянин. Он должен был залить опасные химические вещества, вызывающие ожоги дыхательных путей в воздуховоды машин сотрудников предприятия. Емкости с отравой он изъял из тайника, оборудованного СБУ. Уточняется, что подозреваемый задержан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/chetyrekh-podrostkov-zaderzhali-za-podgotovku-terakta-v-ekaterinburge-1053356504.html
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россия, новости, фсб рф, украина
россия, новости, фсб рф, украина
ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
Деятельность террориста координировалась с территории Украины через зарубежные мессенджеры, сообщает ФСБ.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в сообщении ведомства.
Исполнителем теракта должен был стать россиянин. Он должен был залить опасные химические вещества, вызывающие ожоги дыхательных путей в воздуховоды машин сотрудников предприятия. Емкости с отравой он изъял из тайника, оборудованного СБУ.
Уточняется, что подозреваемый задержан.