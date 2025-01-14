https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/lavrov-zayavil-chto-ssha-ne-terpyat-konkurentov-1053399654.html
Лавров заявил, что США не терпят конкурентов
Лавров заявил, что США не терпят конкурентов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Вашингтону не нужны конкуренты ни в одной области, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам... 14.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Вашингтону не нужны конкуренты ни в одной области, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2024 года. Лавров добавил, что отказ от честной конкуренции и использование агрессивных методов давно стало основой внешнеполитической деятельности США, что проявляется в отношении к не только России, но и других стран."Если еще господин Трамп, вступив должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться", —добавил Лавров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/baranets-nekotorye-idei-trampa-po-ukraine-mogut-byt-nam-vygodny-1052848696.html
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Вашингтону не нужны конкуренты ни в одной области, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2024 года.
"Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - подчеркнул он.
Лавров добавил, что отказ от честной конкуренции и использование агрессивных методов давно стало основой внешнеполитической деятельности США, что проявляется в отношении к не только России, но и других стран.
"Если еще господин Трамп, вступив должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться", —добавил Лавров.