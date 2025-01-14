https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/otkrytie-ii-konkursa-vokalistov-i-kontsertmeysterov-khibly-gerzmava-proshlo-v-moskve-1053403540.html
Открытие II конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в Москве
Открытие II конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в Москве
Sputnik Абхазия
Призовой фонд конкурса составляет 13,2 миллиона рублей. Выбирать лучших будет жюри, состоящее из выдающихся российских и зарубежных музыкантов. 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T21:28+0300
2025-01-14T21:28+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Открытие II международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, лауреаты первого конкурса, который прошел в 2023 году. Жеребьевка уже состоялась, за главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов, в том числе оперный певец из Абхазии Саид Гобечия. Конкурс состоит из трех этапов, гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/khibla-gerzmava-stala-novoy-nastavnitsey-na-shou-golos-1053124197.html
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новости, музыка, культура, хибла герзмава
новости, музыка, культура, хибла герзмава
Открытие II конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в Москве
Призовой фонд конкурса составляет 13,2 миллиона рублей. Выбирать лучших будет жюри, состоящее из выдающихся российских и зарубежных музыкантов.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Открытие II международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.
В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, лауреаты первого конкурса, который прошел в 2023 году.
"Этот конкурс - не просто проект для меня, а исполнение давней мечты. Мне хотелось создать пространство, где талантливые музыканты смогут раскрыть себя, проявить мастерство, воодушевиться на новые свершения", - подчеркнула Хибла Герзмава, открывая мероприятие.
Жеребьевка уже состоялась, за главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов, в том числе оперный певец из Абхазии Саид Гобечия.
Конкурс состоит из трех этапов, гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января.