https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/otkrytie-ii-konkursa-vokalistov-i-kontsertmeysterov-khibly-gerzmava-proshlo-v-moskve-1053403540.html

Открытие II конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в Москве

Открытие II конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в Москве

Sputnik Абхазия

Призовой фонд конкурса составляет 13,2 миллиона рублей. Выбирать лучших будет жюри, состоящее из выдающихся российских и зарубежных музыкантов. 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T21:28+0300

2025-01-14T21:28+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Открытие II международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава прошло в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, лауреаты первого конкурса, который прошел в 2023 году. Жеребьевка уже состоялась, за главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов, в том числе оперный певец из Абхазии Саид Гобечия. Конкурс состоит из трех этапов, гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/khibla-gerzmava-stala-novoy-nastavnitsey-na-shou-golos-1053124197.html

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