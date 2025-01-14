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Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром... 14.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает пресс-служба абхазского МИД.Он передал Коршунову приглашение спикера Парламента Лаши Ашуба стать наблюдателем на выборах президента Абхазии 15 февраля. Кроме того, Ватаман выразил поддержку жителям Приднестровья, которое переживает серьезный энергетический кризис. Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис. Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/sluchai-gibeli-lyudey-iz-za-energokrizisa-zafiksirovany-v-pridnestrove-1053374860.html
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новости, абхазия, приднестровская молдавская республика
новости, абхазия, приднестровская молдавская республика

Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета

18:47 14.01.2025
© Foto / МИД АбхазииПолпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2025
© Foto / МИД Абхазии
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает пресс-служба абхазского МИД.
Он передал Коршунову приглашение спикера Парламента Лаши Ашуба стать наблюдателем на выборах президента Абхазии 15 февраля.
Кроме того, Ватаман выразил поддержку жителям Приднестровья, которое переживает серьезный энергетический кризис.
"В абхазском руководстве, в абхазском обществе есть полная поддержка действий руководителей Приднестровья, Правительства и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики", — заявил Ватаман.
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис.
Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.
Запуск газопровода Касимовское ПХГ - КС Воскресенск - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2025
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9 января, 12:00
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