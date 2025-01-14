https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/polpred-abkhazii-v-pmr-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-glavoy-verkhovnogo-soveta-1053402468.html
Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром... 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T18:47+0300
2025-01-14T18:47+0300
2025-01-14T18:47+0300
новости
абхазия
приднестровская молдавская республика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0e/1053402103_0:8:1143:651_1920x0_80_0_0_ec67303b4fcdd15f20ead8dd6a6a4a33.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает пресс-служба абхазского МИД.Он передал Коршунову приглашение спикера Парламента Лаши Ашуба стать наблюдателем на выборах президента Абхазии 15 февраля. Кроме того, Ватаман выразил поддержку жителям Приднестровья, которое переживает серьезный энергетический кризис. Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис. Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/sluchai-gibeli-lyudey-iz-za-energokrizisa-zafiksirovany-v-pridnestrove-1053374860.html
абхазия
приднестровская молдавская республика
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0e/1053402103_0:0:1143:857_1920x0_80_0_0_7668912f91856c9ff9be8fbe82069cf4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, приднестровская молдавская республика
новости, абхазия, приднестровская молдавская республика
Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает
пресс-служба абхазского МИД.
Он передал Коршунову приглашение спикера Парламента Лаши Ашуба стать наблюдателем на выборах президента Абхазии 15 февраля.
Кроме того, Ватаман выразил поддержку жителям Приднестровья, которое переживает серьезный энергетический кризис.
"В абхазском руководстве, в абхазском обществе есть полная поддержка действий руководителей Приднестровья, Правительства и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики", — заявил Ватаман.
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис.
Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.