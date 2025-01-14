https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/polpred-abkhazii-v-pmr-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-glavoy-verkhovnogo-soveta-1053402468.html

Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета

Полпред Абхазии в ПМР обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром... 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T18:47+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Полпред Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман обсудил вопросы сотрудничества с главой Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает пресс-служба абхазского МИД.Он передал Коршунову приглашение спикера Парламента Лаши Ашуба стать наблюдателем на выборах президента Абхазии 15 февраля. Кроме того, Ватаман выразил поддержку жителям Приднестровья, которое переживает серьезный энергетический кризис. Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис. Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Официальный Кишинев стал покупать электроэнергию в Румынии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/sluchai-gibeli-lyudey-iz-za-energokrizisa-zafiksirovany-v-pridnestrove-1053374860.html

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