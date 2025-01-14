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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек
Sputnik Абхазия
Перестрелка в сухумском кафе "Бисквит" произошла днем 11 января. 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T23:12+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Суд заключил под стражу Аслана Дочия, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Материалами уголовного дела установлено, что 11 января примерно в 13:50 Дочия, Лашарела Квициния и Ешсоу Жиба находились в отдельном помещении в кафе "Бисквит". После этого Аслан Дочия направился к выходу из кафе, чтобы скрыться с места происшествия, и столкнулся с родным братом Ешсоу Жиба — Нарсоу. Подвергая опасности жизни посетителей и работников кафе, Дочия выстрелил в Жиба не менее четырех раз. Лашарела Квициния и братья Жиба от полученных ранений скончались. В тот же день Аслана Дочия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-v-sukhume-1053385150.html
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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек
23:12 14.01.2025 (обновлено: 00:12 15.01.2025)
Перестрелка в сухумском кафе "Бисквит" произошла днем 11 января.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik.
Суд заключил под стражу Аслана Дочия, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщает
Генпрокуратура Абхазии.
Материалами уголовного дела установлено, что 11 января примерно в 13:50 Дочия, Лашарела Квициния и Ешсоу Жиба находились в отдельном помещении в кафе "Бисквит".
Из-за конфликта, возникшего на почве личной неприязни, подозреваемый не менее семи раз выстрелил в них из "Глока", который незаконно носил при себе.
После этого Аслан Дочия направился к выходу из кафе, чтобы скрыться с места происшествия, и столкнулся с родным братом Ешсоу Жиба — Нарсоу. Подвергая опасности жизни посетителей и работников кафе, Дочия выстрелил в Жиба не менее четырех раз.
Лашарела Квициния и братья Жиба от полученных ранений скончались. В тот же день Аслана Дочия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.