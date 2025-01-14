https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/sud-zaklyuchil-pod-strazhu-podozrevaemogo-v-ubiystve-trekh-chelovek-1053403972.html

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек

Sputnik Абхазия

Перестрелка в сухумском кафе "Бисквит" произошла днем 11 января. 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T23:12+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Суд заключил под стражу Аслана Дочия, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщает Генпрокуратура Абхазии. Материалами уголовного дела установлено, что 11 января примерно в 13:50 Дочия, Лашарела Квициния и Ешсоу Жиба находились в отдельном помещении в кафе "Бисквит". После этого Аслан Дочия направился к выходу из кафе, чтобы скрыться с места происшествия, и столкнулся с родным братом Ешсоу Жиба — Нарсоу. Подвергая опасности жизни посетителей и работников кафе, Дочия выстрелил в Жиба не менее четырех раз. Лашарела Квициния и братья Жиба от полученных ранений скончались. В тот же день Аслана Дочия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-v-sukhume-1053385150.html

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