https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/vsu-pytalis-nanesti-raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1053401714.html

ВСУ пытались нанести ракетный удар по Брянской области

ВСУ пытались нанести ракетный удар по Брянской области

Sputnik Абхазия

Всего за сутки средствами ПВО России были сбиты 6 ракет ATACMS, 8 крылатых ракет Storm Shadow, реактивный снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников, в том... 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T17:41+0300

2025-01-14T17:41+0300

2025-01-14T17:41+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. В ночь с 13 на 14 января ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам в Брянской области, сообщает Министерство обороны России. Атака была нанесена шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS, шестью крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником. Все они были сбиты расчетами ПВО. Ведомство сообщает, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.Ведомство также сообщило о работе российских подразделений в зоне специальной военной операции. Были освобождены населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40395 БПЛА, 590 ЗРК, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин РСЗО, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html

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