https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/vsu-pytalis-nanesti-raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1053401714.html
ВСУ пытались нанести ракетный удар по Брянской области
ВСУ пытались нанести ракетный удар по Брянской области
Sputnik Абхазия
Всего за сутки средствами ПВО России были сбиты 6 ракет ATACMS, 8 крылатых ракет Storm Shadow, реактивный снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников, в том... 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T17:41+0300
2025-01-14T17:41+0300
2025-01-14T17:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992188_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_1e40e8968eddccf825b892dd97335d2e.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. В ночь с 13 на 14 января ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам в Брянской области, сообщает Министерство обороны России. Атака была нанесена шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS, шестью крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником. Все они были сбиты расчетами ПВО. Ведомство сообщает, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.Ведомство также сообщило о работе российских подразделений в зоне специальной военной операции. Были освобождены населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40395 БПЛА, 590 ЗРК, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин РСЗО, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992188_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d1d7821b11a3f0d47880e7309205662a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
ВСУ пытались нанести ракетный удар по Брянской области
Всего за сутки средствами ПВО России были сбиты 6 ракет ATACMS, 8 крылатых ракет Storm Shadow, реактивный снаряд HIMARS и 180 украинских беспилотников, в том числе 146 вне зоны СВО.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. В ночь с 13 на 14 января ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам в Брянской области, сообщает Министерство обороны России.
Атака была нанесена шестью оперативно-тактическими ракетами ATACAMS, шестью крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником. Все они были сбиты расчетами ПВО. Ведомство сообщает, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.
"Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании. Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - говорится в публикации.
Ведомство также сообщило о работе российских подразделений в зоне специальной военной операции. Были освобождены населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40395 БПЛА, 590 ЗРК, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин РСЗО, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.