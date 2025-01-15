https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html
Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России
Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России
Sputnik Абхазия
В состав парадных расчетов войдут участники военной спецоперации и иностранные воинские подразделения. 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T16:02+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 российских городах, сообщил президенту Владимиру Путину министр обороны Андрей Белоусов на заседании российского организационного комитета "Победа". Он пояснил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО. Кроме того, приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, десять из них, в том числе семь бывших советских республик, уже подтвердили участие."Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке", – добавил министр.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул важность праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы."Они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", — заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/prazdnik-pobedy-kak-otmetili-9-maya-v-abkhazii-1051031319.html
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великая отечественная война, 9 мая, новости, день победы
великая отечественная война, 9 мая, новости, день победы
Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России
16:02 15.01.2025 (обновлено: 16:58 15.01.2025)
В состав парадных расчетов войдут участники военной спецоперации и иностранные воинские подразделения.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 российских городах, сообщил президенту Владимиру Путину министр обороны Андрей Белоусов на заседании российского организационного комитета "Победа".
"Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", — заявил Белоусов.
Он пояснил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО. Кроме того, приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, десять из них, в том числе семь бывших советских республик, уже подтвердили участие.
"Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке", – добавил министр.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул важность праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.
"Они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", — заявил он.