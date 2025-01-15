https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html

Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России

Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 городах России

Sputnik Абхазия

В состав парадных расчетов войдут участники военной спецоперации и иностранные воинские подразделения. 15.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-15T16:02+0300

2025-01-15T16:02+0300

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Парады к 80-летию Победы пройдут в 28 российских городах, сообщил президенту Владимиру Путину министр обороны Андрей Белоусов на заседании российского организационного комитета "Победа". Он пояснил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО. Кроме того, приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, десять из них, в том числе семь бывших советских республик, уже подтвердили участие."Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке", – добавил министр.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул важность праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы."Они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду именно воспитание, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма. И в укреплении единства общества имеют колоссальное значение", — заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/prazdnik-pobedy-kak-otmetili-9-maya-v-abkhazii-1051031319.html

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великая отечественная война, 9 мая, новости, день победы