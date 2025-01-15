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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 января

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления. 15.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-15T17:29+0300

2025-01-15T17:29+0300

2025-01-15T17:29+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В четверг, 16 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах снег.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9-10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии