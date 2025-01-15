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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 января
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления. 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T17:29+0300
2025-01-15T17:29+0300
2025-01-15T17:29+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В четверг, 16 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах снег.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9-10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В четверг, 16 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня ожидается дождь разной интенсивности, туман. В горах снег.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9-10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.