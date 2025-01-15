https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/rossiya-nachnet-postavki-gaza-v-pridnestrove-1053405409.html

Россия начнет поставки газа в Приднестровье

Россия начнет поставки газа в Приднестровье

Sputnik Абхазия

С 1 января 2025 года Приднестровье переживает серьезный энергокризис, связанный с отказом молдавских властей выплачивать долг "Газпрому". 15.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-15T12:59+0300

2025-01-15T12:59+0300

2025-01-15T12:59+0300

приднестровская молдавская республика

новости

россия

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В скором будущем российский газ начнет поступать в Приднестровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ПМР Вадима Красносельского в ходе брифинга.Ранее Красносельский сообщал о том, что во время визита в Москву обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Он уточнил, что детализации поставок еще нет, но "то, что подача начнется, это факт".Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис, без газа остались более 70 тысяч абонентов, в многоквартирных домах отключили отопление и горячую воду.Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. С начала года Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, перешла на работу на угле, с 3 января в республике начались веерные отключения электричества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/sluchai-gibeli-lyudey-iz-za-energokrizisa-zafiksirovany-v-pridnestrove-1053374860.html

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