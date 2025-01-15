https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/rossiya-nachnet-postavki-gaza-v-pridnestrove-1053405409.html
Россия начнет поставки газа в Приднестровье
Россия начнет поставки газа в Приднестровье
Sputnik Абхазия
С 1 января 2025 года Приднестровье переживает серьезный энергокризис, связанный с отказом молдавских властей выплачивать долг "Газпрому". 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T12:59+0300
2025-01-15T12:59+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В скором будущем российский газ начнет поступать в Приднестровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ПМР Вадима Красносельского в ходе брифинга.Ранее Красносельский сообщал о том, что во время визита в Москву обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Он уточнил, что детализации поставок еще нет, но "то, что подача начнется, это факт".Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис, без газа остались более 70 тысяч абонентов, в многоквартирных домах отключили отопление и горячую воду.Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. С начала года Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, перешла на работу на угле, с 3 января в республике начались веерные отключения электричества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/sluchai-gibeli-lyudey-iz-za-energokrizisa-zafiksirovany-v-pridnestrove-1053374860.html
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приднестровская молдавская республика, новости, россия
приднестровская молдавская республика, новости, россия
Россия начнет поставки газа в Приднестровье
С 1 января 2025 года Приднестровье переживает серьезный энергокризис, связанный с отказом молдавских властей выплачивать долг "Газпрому".
СУХУМ, 15 янв - Sputnik.
В скором будущем российский газ начнет поступать в Приднестровье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы ПМР Вадима Красносельского в ходе брифинга.
Ранее Красносельский сообщал о том, что во время визита в Москву обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику.
"И я надеюсь, что по результатам этих переговоров, вот в скором будущем уже, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан", - сказал он.
Он уточнил, что детализации поставок еще нет, но "то, что подача начнется, это факт".
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис, без газа остались более 70 тысяч абонентов, в многоквартирных домах отключили отопление и горячую воду.
Все промышленные предприятия прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов. С начала года Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, перешла на работу на угле, с 3 января в республике начались веерные отключения электричества.