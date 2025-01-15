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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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ВС России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1575 человек, следует из сводки Минобороны России. 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T15:24+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, ведомство сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции.Так, в течение суток был освобожден населенный пункт Украинка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 85 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 БПЛА, 590 ЗРК, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин РСЗО, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/vsu-pytalis-nanesti-raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1053401714.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

ВС России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины

15:24 15.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Потери украинских войск за сутки составили до 1575 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в публикации.

Кроме того, ведомство сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции.
Так, в течение суток был освобожден населенный пункт Украинка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 85 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 БПЛА, 590 ЗРК, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин РСЗО, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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