https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/vs-rossii-nanesli-udar-po-gazovoy-infrastrukture-ukrainy-1053405572.html

ВС России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины

ВС России нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1575 человек, следует из сводки Минобороны России. 15.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-15T15:24+0300

2025-01-15T15:24+0300

2025-01-15T15:24+0300

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, ведомство сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции.Так, в течение суток был освобожден населенный пункт Украинка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 85 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40480 БПЛА, 590 ЗРК, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин РСЗО, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/vsu-pytalis-nanesti-raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1053401714.html

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