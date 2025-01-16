https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/ekologi-rasskazali-okazhet-li-razliv-mazuta-v-chernom-more-vliyanie-na-abkhaziyu-1053407455.html

Экологи рассказали, окажет ли разлив мазута в Черном море влияние на Абхазию

Экологи рассказали, окажет ли разлив мазута в Черном море влияние на Абхазию

Sputnik Абхазия

Два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T09:00+0300

2025-01-16T09:00+0300

2025-01-16T10:43+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не несет прямой угрозы побережью Абхазии, заявил в эфире радио директор Института экологии Роман Дбар. Роман Дбар уточнил, что место аварии и абхазские берега разделяет около 350 километров.Он добавил, что пляжи республики не пострадают, и ЧП в Керченском проливе не повлияет на предстоящий турсезон.Тем не менее произошедшее оказало негативное влияние на жизнь морских обитателей. По словам эколога, больше всего пострадали водоплавающие птицы и дельфины, в первую очередь "азовки", самый маленький из трех видов, обитающих в Черном море.При этом, если бы крушение произошло в теплое время года, последствия были бы серьезнее. По словам Дбар, рыбы и животные сейчас пребывают в состоянии покоя, уходят на нерест, мечут икру. Эколог прогнозирует, что свести к минимуму последствия разлива нефтепродуктов удастся в течение ближайших нескольких недель. "Методично уровень катастрофы перешел из регионального на федеральный, и в настоящий момент к ликвидации аварии подключены достаточно серьезные ресурсы", – отметил он. Что касается опустившихся на дно моря нефтепродуктов, которые смешались с песком, на их утилизацию естественным путем природе понадобится не один год, уверен Дбар. По словам замдиректора Центра экологического мониторинга Госкомитета по экологии Ольги Пустоваровой, аномальных скачков концентрации нефтепродуктов в море у Сухума не зафиксировано. При этом она уточнила, что наблюдается небольшое превышение предельно допустимой концентрации вещества в рыбохозяйственных водоемах, но это не связано с экологической катастрофой в Керченском проливе. Пустоварова сообщила, что первые пробы воды были взяты 9 января, и абхазские экологи будут проводить плановый отбор раз в две недели, если в море не будут обнаружены пятна мазута.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/dbar-rasskazal-o-posledstviyakh-nefterazliva-v-kerchenskom-prolive-dlya-abkhazii-1053181215.html

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