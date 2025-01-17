https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/kreschenenskie-kupaniya-proydut-v-sele-kaman-1053425896.html
Крещененские купания пройдут в селе Каман
Крещененские купания пройдут в селе Каман
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Крещененские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января, рассказал Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T15:00+0300
2025-01-17T15:00+0300
2025-01-17T16:49+0300
в абхазии
крещение
абхазия
крещение господне
православие
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102294/08/1022940827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b564d6f2b28ae8263c7bc5fc003faab8.jpg
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Крещененские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января, рассказал Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион. Отец Виссарион добавил, что в этот день все воды становятся священными, и православные христиане Абхазии могут окунуться не только в реки, но и в море. 18 января в селе Каман будет дежурить бригада медиков и спасателей МЧС, организуют пункты обогрева. Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января.Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/kreschenie-gospodne-v-khramakh-abkhazii-sostoitsya-traditsionnyy-obryad-1049855860.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102294/08/1022940827_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_09afdfe44ea4989e6f5c7d097b902497.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
крещение, абхазия, крещение господне, православие
крещение, абхазия, крещение господне, православие
Крещененские купания пройдут в селе Каман
15:00 17.01.2025 (обновлено: 16:49 17.01.2025)
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Крещененские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января, рассказал Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион.
Он уточнил, что все желающие смогут пройти обряд крещения в реке Гумиста, рядом с которой находится Каманский монастырь Святого Иоанна Златоуста.
Отец Виссарион добавил, что в этот день все воды становятся священными, и православные христиане Абхазии могут окунуться не только в реки, но и в море.
18 января в селе Каман будет дежурить бригада медиков и спасателей МЧС, организуют пункты обогрева.
Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января.
Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.