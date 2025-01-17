https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/kreschenenskie-kupaniya-proydut-v-sele-kaman-1053425896.html

Крещененские купания пройдут в селе Каман

Крещененские купания пройдут в селе Каман

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Крещененские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января, рассказал Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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православие

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Крещененские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января, рассказал Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион. Отец Виссарион добавил, что в этот день все воды становятся священными, и православные христиане Абхазии могут окунуться не только в реки, но и в море. 18 января в селе Каман будет дежурить бригада медиков и спасателей МЧС, организуют пункты обогрева. Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января.Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/kreschenie-gospodne-v-khramakh-abkhazii-sostoitsya-traditsionnyy-obryad-1049855860.html

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