https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/kreschenie-gospodne-v-khramakh-abkhazii-sostoitsya-traditsionnyy-obryad-1049855860.html

Крещение Господне: в храмах Абхазии состоится традиционный обряд

Крещение Господне: в храмах Абхазии состоится традиционный обряд

Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T08:55+0300

2024-01-18T08:55+0300

2024-01-18T10:23+0300

крещение

крещение господне

религия

православные

абхазия

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Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.Бадрак Авидзба, SputnikПраздник БогоявленияКрещенские богослужения традиционно состоятся во всех православных храмах Абхазии. После божественной литургии будет происходить обряд крещения, рассказал в интервью Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа. Священнослужитель отметил, что Богоявление – главный праздник для православных христиан всего мира."В реке Иордан произошло великое событие, спасительное для всего рода человеческого, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в иорданской струе. Христос – истинный Бог наш, Бог отец послал нам его, чтобы мы получили спасение – вечную жизнь, уготованную нам", – добавил он.Крещение Виссарион Аплиаа назвал началом всех начал, поскольку после этого божественного обряда человек получает новую жизнь – рождается заново.Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии.Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие приходят в храмы с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.Крещенские купанияЧтобы принять участие в крещенских купаниях, женщинам нужно иметь с собой плотные рубашки, мужчинам удлиненные рубашки и шорты, а также большое полотенце и тапочки.Для того чтобы подготовить организм к резкой смене температуры, нужно обтираться смоченным в холодной воде полотенцем два-три раза в день, по несколько минут выходить на балкон или на улицу в легкой одежде.Перед тем как окунуться в прорубь или море, рекомендуется сделать зарядку и разогреть мышцы. В холодной воде не рекомендуется находиться больше двух минут. После нужно хорошо высушиться полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы согреться, можно выпить горячий крепкий чай.Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и мочевого пузыря, патологией дыхательной системы, людям с температурой и гриппом даже на ранней стадии.Праздничный постВ Крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы – сочиво. Принимать пищу можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.Считается, что такие ограничения помогают очистить душу и тело и подготовиться к празднику. Еще один традиционный обычай – забрать домой свечу после литургии утром в день Крещения. Свечи символизирует свет и веру. Многие люди приносят свечи в церковь, где они освящаются, а затем берут их с собой домой, чтобы зажечь во время молитвы или особенных ритуалов.Евангелие гласит, что после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.На Крещение вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи.Для христиан на Крещение главное – посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.Крещение Господне – символ покаяния, очищения и возрождения. Оно символизирует принятие веры и обретение новой жизни во Христе. Именно поэтому праздник Крещения имеет глубокий религиозный смысл и важен для многих верующих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/kreschenie-gospodne-prazdnik-bogoyavleniya-v-sukhumskom-sobore-1037209699.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/igumen-ignatiy-o-prazdnike-krescheniya-obnovlyaetsya-estestvo-chelovechestvo-vsya-planeta-1037200039.html

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