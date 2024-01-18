https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/kreschenie-gospodne-v-khramakh-abkhazii-sostoitsya-traditsionnyy-obryad-1049855860.html
Крещение Господне: в храмах Абхазии состоится традиционный обряд
Крещение Господне: в храмах Абхазии состоится традиционный обряд
Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T08:55+0300
2024-01-18T08:55+0300
2024-01-18T10:23+0300
крещение
крещение господне
религия
православные
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037208625_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bdf51b1d9cea974f153602ac301ecebf.jpg
Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.Бадрак Авидзба, SputnikПраздник БогоявленияКрещенские богослужения традиционно состоятся во всех православных храмах Абхазии. После божественной литургии будет происходить обряд крещения, рассказал в интервью Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа. Священнослужитель отметил, что Богоявление – главный праздник для православных христиан всего мира."В реке Иордан произошло великое событие, спасительное для всего рода человеческого, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в иорданской струе. Христос – истинный Бог наш, Бог отец послал нам его, чтобы мы получили спасение – вечную жизнь, уготованную нам", – добавил он.Крещение Виссарион Аплиаа назвал началом всех начал, поскольку после этого божественного обряда человек получает новую жизнь – рождается заново.Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии.Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие приходят в храмы с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.Крещенские купанияЧтобы принять участие в крещенских купаниях, женщинам нужно иметь с собой плотные рубашки, мужчинам удлиненные рубашки и шорты, а также большое полотенце и тапочки.Для того чтобы подготовить организм к резкой смене температуры, нужно обтираться смоченным в холодной воде полотенцем два-три раза в день, по несколько минут выходить на балкон или на улицу в легкой одежде.Перед тем как окунуться в прорубь или море, рекомендуется сделать зарядку и разогреть мышцы. В холодной воде не рекомендуется находиться больше двух минут. После нужно хорошо высушиться полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы согреться, можно выпить горячий крепкий чай.Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и мочевого пузыря, патологией дыхательной системы, людям с температурой и гриппом даже на ранней стадии.Праздничный постВ Крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы – сочиво. Принимать пищу можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.Считается, что такие ограничения помогают очистить душу и тело и подготовиться к празднику. Еще один традиционный обычай – забрать домой свечу после литургии утром в день Крещения. Свечи символизирует свет и веру. Многие люди приносят свечи в церковь, где они освящаются, а затем берут их с собой домой, чтобы зажечь во время молитвы или особенных ритуалов.Евангелие гласит, что после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.На Крещение вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи.Для христиан на Крещение главное – посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.Крещение Господне – символ покаяния, очищения и возрождения. Оно символизирует принятие веры и обретение новой жизни во Христе. Именно поэтому праздник Крещения имеет глубокий религиозный смысл и важен для многих верующих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/kreschenie-gospodne-prazdnik-bogoyavleniya-v-sukhumskom-sobore-1037209699.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/igumen-ignatiy-o-prazdnike-krescheniya-obnovlyaetsya-estestvo-chelovechestvo-vsya-planeta-1037200039.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037208625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c1c49b150ad90fe0105311e448f7e1a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крещение, крещение господне, религия, православные, абхазия
крещение, крещение господне, религия, православные, абхазия
Крещение Господне: в храмах Абхазии состоится традиционный обряд
08:55 18.01.2024 (обновлено: 10:23 18.01.2024)
Крещение Господне, или Богоявление православные христиане отмечают 19 января.
Этот праздник считается самым древним в христианской культуре, он связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
Крещенские богослужения традиционно состоятся во всех православных храмах Абхазии. После божественной литургии будет происходить обряд крещения, рассказал в интервью Sputnik глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа. Священнослужитель отметил, что Богоявление – главный праздник для православных христиан всего мира.
"В реке Иордан произошло великое событие, спасительное для всего рода человеческого, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в иорданской струе. Христос – истинный Бог наш, Бог отец послал нам его, чтобы мы получили спасение – вечную жизнь, уготованную нам", – добавил он.
Крещение Виссарион Аплиаа назвал началом всех начал, поскольку после этого божественного обряда человек получает новую жизнь – рождается заново.
"Бог есть наш творец, всех без исключения, если мы будем жить по божественному закону, тогда будет мир всем – не будет этих войн, противостояния. Всему роду человеческому нужно научиться жить в мире и согласии, согласиться с Богом и принять его правду, думать о том, как получить благодать. Я вас всех поздравляю, желаю, чтобы каждый мог внимательно придерживаться православной жизни", – сказал глава АПЦ.
Главная традиция праздника Крещение Господня – освящение воды в храмах и на водоемах накануне, 18 января, и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии.
Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Многие верующие приходят в храмы с емкостями, чтобы набрать освященной воды. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.
Чтобы принять участие в крещенских купаниях, женщинам нужно иметь с собой плотные рубашки, мужчинам удлиненные рубашки и шорты, а также большое полотенце и тапочки.
Для того чтобы подготовить организм к резкой смене температуры, нужно обтираться смоченным в холодной воде полотенцем два-три раза в день, по несколько минут выходить на балкон или на улицу в легкой одежде.
Перед тем как окунуться в прорубь или море, рекомендуется сделать зарядку и разогреть мышцы. В холодной воде не рекомендуется находиться больше двух минут. После нужно хорошо высушиться полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы согреться, можно выпить горячий крепкий чай.
Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и мочевого пузыря, патологией дыхательной системы, людям с температурой и гриппом даже на ранней стадии.
В Крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы – сочиво. Принимать пищу можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.
Считается, что такие ограничения помогают очистить душу и тело и подготовиться к празднику. Еще один традиционный обычай – забрать домой свечу после литургии утром в день Крещения. Свечи символизирует свет и веру. Многие люди приносят свечи в церковь, где они освящаются, а затем берут их с собой домой, чтобы зажечь во время молитвы или особенных ритуалов.
Евангелие гласит, что после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.
На Крещение вспоминают события евангельской истории, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи.
Согласно Писанию, в этот момент небеса отверзлись, Дух Святой сошел в виде голубя и был слышен голос: "Ты Сын Мой Возлюбленный. В Тебе Мое благоволение!" Таким образом, на Иордане произошло явление Святой Троицы, и поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением.
Для христиан на Крещение главное – посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.
Крещение Господне – символ покаяния, очищения и возрождения. Оно символизирует принятие веры и обретение новой жизни во Христе. Именно поэтому праздник Крещения имеет глубокий религиозный смысл и важен для многих верующих.