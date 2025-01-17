https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/remont-krovli-sgorevshego-zdaniya-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-pochti-zavershen--1053429785.html
Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии почти завершен
Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии почти завершен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии будет завершен уже завтра, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T18:30+0300
2025-01-17T18:30+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии будет завершен уже завтра, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба. Параллельно идет ремонт в здании Национальной картинной галереи на улице Пушкина, куда будут перевезены уцелевшие картины. На объекте завершен ремонт кровли, фасада, проведены работы по благоустройству территории вокруг. Ремонт завершен на 60%, осталось закончить отделочные работы и укладку плитки, уточнил Цвейба. Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся в фонде Нацгалереи на втором этаже, спасти удалось только 200. После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании Национальной галереи на улице Пушкина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html
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абхазия, культура, пожар в здании союза художников абхазии, художники
абхазия, культура, пожар в здании союза художников абхазии, художники
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии будет завершен уже завтра, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба.
По его словам, внутри уже проведены демонтажные работы, пристроена задняя часть второго этажа, который был сделан из дерева и полностью выгорел. Были подняты стены, залиты перекрытия, колонны, сделаны металлические фермы.
Параллельно идет ремонт в здании Национальной картинной галереи на улице Пушкина, куда будут перевезены уцелевшие картины.
На объекте завершен ремонт кровли, фасада, проведены работы по благоустройству территории вокруг. Ремонт завершен на 60%, осталось закончить отделочные работы и укладку плитки, уточнил Цвейба.
Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся в фонде Нацгалереи на втором этаже, спасти удалось только 200.
После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании Национальной галереи на улице Пушкина.