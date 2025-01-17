https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/remont-krovli-sgorevshego-zdaniya-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-pochti-zavershen--1053429785.html

Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии почти завершен

Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии почти завершен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии будет завершен уже завтра, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-17T18:30+0300

2025-01-17T20:19+0300

в абхазии

абхазия

культура

пожар в здании союза художников абхазии

художники

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Ремонт кровли сгоревшего здания Союза художников Абхазии будет завершен уже завтра, сообщил Sputnik руководитель подрядной организации "Строймонтаж 2" Рустам Цвейба. Параллельно идет ремонт в здании Национальной картинной галереи на улице Пушкина, куда будут перевезены уцелевшие картины. На объекте завершен ремонт кровли, фасада, проведены работы по благоустройству территории вокруг. Ремонт завершен на 60%, осталось закончить отделочные работы и укладку плитки, уточнил Цвейба. Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся в фонде Нацгалереи на втором этаже, спасти удалось только 200. После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании Национальной галереи на улице Пушкина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, культура, пожар в здании союза художников абхазии, художники