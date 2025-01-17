https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/shkolniki-iz-abkhazii-sozdadut-umnuyu-kameru-dlya-otslezhivaniya-migratsii-morskikh-obitateley-1053418328.html

Школьники из Абхазии создадут умную камеру для отслеживания миграции морских обитателей

Школьники из Абхазии создадут умную камеру для отслеживания миграции морских обитателей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Школьники из Абхазии создадут умную камеру для отслеживания миграции морских обитателей. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Школьники из Абхазии создадут умную камеру для отслеживания миграции морских обитателей. Участники программы "Сириус.Лето", ученики 8–11-х классов из Сухума, под руководством студента-магистранта Рената Ломия работают над IP-камерой. Она позволит анализировать экологические процессы и взаимосвязь между различными видами, мониторить численность популяций, выявлять угрозы и оценивать меры по сохранению биоразнообразия. Команда изучает акваторию Сухумского мыса. После испытаний устройства разместят в акваториях других городов Абхазии. Объектами наблюдения станут черноморские анчоусы, барабуля, бычки-кругляки, атлантическая скумбрия и дельфины. Исследования могут помочь в открытии новых видов. Проект был предложен партнером Сириуса — Институтом экологии Академии наук Абхазии. По словам руководителя группы юных исследователей Рената Ломия, на камеру установят модель нейросети с функцией машинного зрения, которую заранее обучат тому, кто обитает в этой акватории. "Тут есть свои тонкости. В движении рыба не всегда находится в одном и том же положении. Команде предстоит произвести аугментацию данных, то есть отобрать несколько фотографий одного вида или "развернуть" фото под разными углами, чтобы система могла максимально точно определить, кто именно попал в объектив", – отметил Ломия.

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