https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/tsik-abkhazii-vydal-udostovereniya-chetyrem-kandidatam-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053425242.html

ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты

ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

цик абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты. Удостоверения получили Бадра Гунба и Беслан Бигвава, Роберт Аршба и Даут Агрба, Адгур Ардзинба и Алхас Джинджал, Олег Барциц и Адгур Какоба. Вчера ЦИК зарегистрировал кандидата Адгура Хурхумал. Ему удостоверение еще не выдали. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html

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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025