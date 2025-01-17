https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/tsik-abkhazii-vydal-udostovereniya-chetyrem-kandidatam-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053425242.html
ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты
ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T16:10+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты. Удостоверения получили Бадра Гунба и Беслан Бигвава, Роберт Аршба и Даут Агрба, Адгур Ардзинба и Алхас Джинджал, Олег Барциц и Адгур Какоба. Вчера ЦИК зарегистрировал кандидата Адгура Хурхумал. Ему удостоверение еще не выдали. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты
16:10 17.01.2025 (обновлено: 16:42 17.01.2025)
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии выдал удостоверения четырем кандидатам в президенты и вице-президенты.
Удостоверения получили Бадра Гунба и Беслан Бигвава, Роберт Аршба и Даут Агрба, Адгур Ардзинба и Алхас Джинджал, Олег Барциц и Адгур Какоба.
Вчера ЦИК зарегистрировал кандидата Адгура Хурхумал. Ему удостоверение еще не выдали.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.