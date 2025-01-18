https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/bolee-40-ukrainskikh-dronov-za-noch-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-1053430230.html
Более 40 украинских дронов за ночь сбили над российскими регионами
Более 40 украинских дронов за ночь сбили над российскими регионами
Sputnik Абхазия
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T09:02+0300
2025-01-18T09:02+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российским регионами, сообщает Министерство обороны.Семь дронов поразили над Калужской областью, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два над Воронежской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-vosem-naselennykh-punktov--1053425658.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Более 40 украинских дронов за ночь сбили над российскими регионами
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российским регионами, сообщает Министерство обороны.
18 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 - над Курской.
Семь дронов поразили над Калужской областью, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два над Воронежской.