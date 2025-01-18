https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/bolee-40-ukrainskikh-dronov-za-noch-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-1053430230.html

Более 40 украинских дронов за ночь сбили над российскими регионами

Более 40 украинских дронов за ночь сбили над российскими регионами

Sputnik Абхазия

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 18.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-18T09:02+0300

2025-01-18T09:02+0300

2025-01-18T09:02+0300

новости

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российским регионами, сообщает Министерство обороны.Семь дронов поразили над Калужской областью, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два над Воронежской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-vosem-naselennykh-punktov--1053425658.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф