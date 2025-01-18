https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/gai-v-noch-krescheniya-budet-nesti-usilennuyu-sluzhbu-na-doroge-k-selu-kaman-1053431177.html
ГАИ в ночь Крещения будет нести усиленную службу на дороге к селу Каман
ГАИ в ночь Крещения будет нести усиленную службу на дороге к селу Каман
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Крещенские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T14:42+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии будут нести усиленную службу на дороге к Каманскому источнику в ночь Крещения, заявил глава Госавтоинспекции Дамей Авидзба. Он отметил, что источник великомученика Василиска - одно из самых посещаемых мест в крещенский сочельник, и в это время там традиционно наблюдается большое скопление машин.Глава ГАИ добавил, что вечером на дорогах возможны заморозки, и водителям нужно подготовить к ним свои машины. Крещенские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января. По словам главы АПЦ иерея Виссариона, в этот день все воды становятся священными, и православные христиане могут окунуться не только в реки, но и в море
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/kreschenenskie-kupaniya-proydut-v-sele-kaman-1053425896.html
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абхазия, гаи, новости, крещение господне
ГАИ в ночь Крещения будет нести усиленную службу на дороге к селу Каман
Крещенские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik.
Сотрудники ГАИ Абхазии будут нести усиленную службу на дороге к Каманскому источнику в ночь Крещения, заявил
глава Госавтоинспекции Дамей Авидзба.
Он отметил, что источник великомученика Василиска - одно из самых посещаемых мест в крещенский сочельник, и в это время там традиционно наблюдается большое скопление машин.
"В этой связи управление Госавтоинспекции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, многолетняя практика показывает, что зачастую в Крещение водители пренебрегают данным правилом", - пояснил Авидзба.
Глава ГАИ добавил, что вечером на дорогах возможны заморозки, и водителям нужно подготовить к ним свои машины.
Крещенские купания пройдут в селе Каман вечером 18 января. По словам главы АПЦ иерея Виссариона, в этот день все воды становятся священными, и православные христиане могут окунуться не только в реки, но и в море