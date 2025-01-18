https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/podacha-elektrichestva-v-tkuarchalskikh-poselkakh-vosstanovlena-1053432694.html

Подача электричества в ткуарчалских поселках восстановлена

Подача электричества в ткуарчалских поселках восстановлена

Sputnik Абхазия

Из-за кражи провода на фидере без света остались шесть поселков в Ткуарчалском районе. 18.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Подача электричества в шести населенных пунктах Ткуарчалского района была восстановлена к 19:00, сообщил Sputnik начальник РЭС Тимур Гогуа. В ночь с 17 на 18 января неизвестные украли более 300 метров алюминиевого провода. Без света остались жители поселков Акармара, Джантуха, Поляна, Харчилава, Пятая шахта, Хухун. "Черноморэнерго" сообщало, что заявление в правоохранительные органы было подано, сейчас злоумышленников разыскивает милиция.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/tkuarchalskie-energetiki-pristupili-k-ustanovke-novykh-provodov-vzamen-ukradennykh-1053431806.html

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