Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/podacha-elektrichestva-v-tkuarchalskikh-poselkakh-vosstanovlena-1053432694.html
Подача электричества в ткуарчалских поселках восстановлена
Подача электричества в ткуарчалских поселках восстановлена
Sputnik Абхазия
Из-за кражи провода на фидере без света остались шесть поселков в Ткуарчалском районе. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T23:37+0300
2025-01-18T23:38+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051845178_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_c61ce23cc2cfa3b677e5d65b3c6bc9cd.jpg
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Подача электричества в шести населенных пунктах Ткуарчалского района была восстановлена к 19:00, сообщил Sputnik начальник РЭС Тимур Гогуа. В ночь с 17 на 18 января неизвестные украли более 300 метров алюминиевого провода. Без света остались жители поселков Акармара, Джантуха, Поляна, Харчилава, Пятая шахта, Хухун. "Черноморэнерго" сообщало, что заявление в правоохранительные органы было подано, сейчас злоумышленников разыскивает милиция.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/tkuarchalskie-energetiki-pristupili-k-ustanovke-novykh-provodov-vzamen-ukradennykh-1053431806.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051845178_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_ab0fdbb7cc51cfd8b4783b1d6bfc2cc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Подача электричества в ткуарчалских поселках восстановлена

23:37 18.01.2025 (обновлено: 23:38 18.01.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Из-за кражи провода на фидере без света остались шесть поселков в Ткуарчалском районе.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Подача электричества в шести населенных пунктах Ткуарчалского района была восстановлена к 19:00, сообщил Sputnik начальник РЭС Тимур Гогуа.
В ночь с 17 на 18 января неизвестные украли более 300 метров алюминиевого провода. Без света остались жители поселков Акармара, Джантуха, Поляна, Харчилава, Пятая шахта, Хухун.
"Черноморэнерго" сообщало, что заявление в правоохранительные органы было подано, сейчас злоумышленников разыскивает милиция.
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2025
В Абхазии
Ткуарчалские энергетики приступили к установке новых проводов взамен украденных
17:06
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0