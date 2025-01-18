https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/tkuarchalskie-energetiki-pristupili-k-ustanovke-novykh-provodov-vzamen-ukradennykh-1053431806.html
Ткуарчалские энергетики приступили к установке новых проводов взамен украденных
Ткуарчалские энергетики приступили к установке новых проводов взамен украденных
Sputnik Абхазия
Из-за кражи более 300 метров проводов без света в субботу остались шесть поселков вблизи города Ткуарчала. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T17:06+0300
2025-01-18T17:06+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Энергетики приступили к установке новых проводов в Ткуарчалском районе взамен украденных ранее, рассказал Sputnik начальник Ткуарчалской РЭС Тимур Гогуа. В ночь с 17 на 18 января злоумышленники украли более 300 метров алюминиевого провода и лишили электричества жителей шести населенных пунктов в Ткуарчалском районе – Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/shest-poselkov-v-tkuarchalskom-rayone-ostalis-bez-sveta-iz-za-pokhischeniya-provoda-1053430628.html
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абхазия, ткуарчальский район, новости, черноморэнерго
абхазия, ткуарчальский район, новости, черноморэнерго
Ткуарчалские энергетики приступили к установке новых проводов взамен украденных
Из-за кражи более 300 метров проводов без света в субботу остались шесть поселков вблизи города Ткуарчала.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Энергетики приступили к установке новых проводов в Ткуарчалском районе взамен украденных ранее, рассказал Sputnik начальник Ткуарчалской РЭС Тимур Гогуа.
"Уже доставили все необходимое, и ремонтная бригада приступила к работе. Планируем, приблизительно, завершить все в течение трех часов. Сегодня мы в любом случае должны дать свет людям", - подчеркнул он.
В ночь с 17 на 18 января злоумышленники украли более 300 метров алюминиевого провода и лишили электричества жителей шести населенных пунктов в Ткуарчалском районе – Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна.