https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/rossiyskie-voyska-atakovali-obekty-vpk-ukrainy-v-otvet-na-udary-raketami-atacms-1053431917.html

Российские войска атаковали объекты ВПК Украины в ответ на удары ракетами ATACMS

Российские войска атаковали объекты ВПК Украины в ответ на удары ракетами ATACMS

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает... 18.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-18T19:20+0300

2025-01-18T19:20+0300

2025-01-18T19:20+0300

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Министерство обороны России.В числе целей было конструкторское бюро "Луч", которое проектирует и производит ракеты "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха". Ведомство сообщает, что все цели удара достигнуты, объекты поражены. Кроме того, Минобороны сообщило о ситуации в зоне СВО. За сутки российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - Петропавловку и Времевку.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотников, скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах, средствами противовоздушной обороны сбиты 83 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 БПЛА, 590 ЗРК, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-vosem-naselennykh-punktov--1053425658.html

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