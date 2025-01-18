https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/voditeli-sukhumskikh-marshrutok-ne-vyshli-na-rabotu-v-subbotu-1053431498.html
Водители сухумских маршруток не вышли на работу в субботу
Водители сухумских маршруток не вышли на работу в субботу
Sputnik Абхазия
После окончания новогодних праздников часть маршрутчиков повысила цену проезда на 20 рублей, Минэнерготранс назвал повышение несанкционированным. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T15:35+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Водители маршруток в Сухуме сегодня не вышли на работу, сообщил Sputnik директор департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия. Джинджолия добавил, что сейчас в Минтрансэнерго рассчитывают оптимальную стоимость проезда. Окончательное решение может быть принято на следующей неделе. 15 января часть маршрутчиков самовольно повысила стоимость проезда с 30 до 50 рублей. Минтрансэнерго заявило, что это решение не санкционировано Кабмином, после чего водители собрались у Центрального рынка, отказались выходить в рейс и потребовали повышения тарифа
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/voditeli-marshrutok-v-sukhume-otkazalis-vykhodit-v-reys-trebuya-povysit-tarif-1053421118.html
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абхазия, новости, сухум, общественный транспорт
Водители сухумских маршруток не вышли на работу в субботу
15:35 18.01.2025 (обновлено: 15:37 18.01.2025)
После окончания новогодних праздников часть маршрутчиков повысила цену проезда на 20 рублей, Минэнерготранс назвал повышение несанкционированным.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Водители маршруток в Сухуме сегодня не вышли на работу, сообщил Sputnik директор департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия.
"К этому моменту информация такая, но она может меняться каждый час. Возможно, водители на маршруте Сухум — Агудзера или, в единичных случаях, по городу, все же решили выйти в рейсы чтобы подзаработать", — пояснил он.
Джинджолия добавил, что сейчас в Минтрансэнерго рассчитывают оптимальную стоимость проезда. Окончательное решение может быть принято на следующей неделе.
15 января часть маршрутчиков самовольно повысила стоимость проезда с 30 до 50 рублей. Минтрансэнерго заявило, что это решение не санкционировано Кабмином, после чего водители собрались у Центрального рынка, отказались выходить в рейс и потребовали повышения тарифа