https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/voditeli-sukhumskikh-marshrutok-ne-vyshli-na-rabotu-v-subbotu-1053431498.html

Водители сухумских маршруток не вышли на работу в субботу

Водители сухумских маршруток не вышли на работу в субботу

Sputnik Абхазия

После окончания новогодних праздников часть маршрутчиков повысила цену проезда на 20 рублей, Минэнерготранс назвал повышение несанкционированным. 18.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Водители маршруток в Сухуме сегодня не вышли на работу, сообщил Sputnik директор департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия. Джинджолия добавил, что сейчас в Минтрансэнерго рассчитывают оптимальную стоимость проезда. Окончательное решение может быть принято на следующей неделе. 15 января часть маршрутчиков самовольно повысила стоимость проезда с 30 до 50 рублей. Минтрансэнерго заявило, что это решение не санкционировано Кабмином, после чего водители собрались у Центрального рынка, отказались выходить в рейс и потребовали повышения тарифа

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/voditeli-marshrutok-v-sukhume-otkazalis-vykhodit-v-reys-trebuya-povysit-tarif-1053421118.html

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