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Крещенские купания прошли в селе Каман
Крещенские купания прошли в селе Каман
Sputnik Абхазия
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T01:28+0300
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В источнике святого Василиска в селе Каман прошли Крещенские купания. ⠀ Настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) поздравил всех верующих с праздником и подчеркнул, что Крещение имеет очень важное духовное значение. После молебна он освятил воду и все желающие троекратно погрузились в нее. ⠀ На месте дежурили медики и спасатели МЧС Абхазии, за ситуацией на дорогах следили сотрудники ГАИ.
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абхазия, новости, христианство, религия, православие
абхазия, новости, христианство, религия, православие
Крещенские купания прошли в селе Каман
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В источнике святого Василиска в селе Каман прошли Крещенские купания. ⠀
Настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) поздравил всех верующих с праздником и подчеркнул, что Крещение имеет очень важное духовное значение.
"В этот день произошло великое чудо - сам Господь крестился. Господь не нуждался в омовении, но он крестится как простой человек, и показал пример как нам креститься, как нам соединиться с Богом, как нам соединиться с Небесами", - подчеркнул он.
После молебна он освятил воду и все желающие троекратно погрузились в нее. ⠀
На месте дежурили медики и спасатели МЧС Абхазии, за ситуацией на дорогах следили сотрудники ГАИ.