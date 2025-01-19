https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/kreschenskie-kupaniya-proshli-v-sele-kaman-1053433170.html

Крещенские купания прошли в селе Каман

Крещенские купания прошли в селе Каман

Sputnik Абхазия

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T01:28+0300

2025-01-19T01:28+0300

2025-01-19T01:28+0300

в абхазии

абхазия

новости

христианство

религия

православие

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/13/1053433309_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f782d28152faf09f376c9474070baa05.jpg

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В источнике святого Василиска в селе Каман прошли Крещенские купания. ⠀ Настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) поздравил всех верующих с праздником и подчеркнул, что Крещение имеет очень важное духовное значение. После молебна он освятил воду и все желающие троекратно погрузились в нее. ⠀ На месте дежурили медики и спасатели МЧС Абхазии, за ситуацией на дорогах следили сотрудники ГАИ.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, христианство, религия, православие