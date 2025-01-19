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Освобождена Воздвиженка в ДНР
Освобождена Воздвиженка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Министерство оборон России. 19.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Министерство оборон России.Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средствами ПВО сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 БПЛА, 590 ЗРК, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/rossiyskie-voyska-atakovali-obekty-vpk-ukrainy-v-otvet-na-udary-raketami-atacms-1053431917.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Министерство оборон России.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.
Средствами ПВО сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 БПЛА, 590 ЗРК, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники.