https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/osvobozhdena-vozdvizhenka-v-dnr-1053435726.html

Освобождена Воздвиженка в ДНР

Освобождена Воздвиженка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Министерство оборон России. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T14:05+0300

2025-01-19T14:05+0300

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Министерство оборон России.Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средствами ПВО сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 66 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 БПЛА, 590 ЗРК, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/rossiyskie-voyska-atakovali-obekty-vpk-ukrainy-v-otvet-na-udary-raketami-atacms-1053431917.html

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