https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/prekraschenie-ognya-v-sektore-gaza-vstupilo-v-silu-1053434463.html

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу

Sputnik Абхазия

Стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, США и Катара. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января. Первый этап перемирия продлится 42 дня и предполагает обмен заложниками, отход ЦАХАЛ к границам Сектора Газа, гуманитарную помощь палестинцам. На 16-й день стороны должны начать переговоры о втором этапе, который, предположительно, будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vstupilo-v-silu-peremirie-mezhdu-izrailem-i-livanom-1052990410.html

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