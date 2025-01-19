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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Sputnik Абхазия
Стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, США и Катара. 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T13:01+0300
2025-01-19T13:01+0300
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января. Первый этап перемирия продлится 42 дня и предполагает обмен заложниками, отход ЦАХАЛ к границам Сектора Газа, гуманитарную помощь палестинцам. На 16-й день стороны должны начать переговоры о втором этапе, который, предположительно, будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vstupilo-v-silu-peremirie-mezhdu-izrailem-i-livanom-1052990410.html
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ближний восток, новости, в мире, израиль, палестина, хамас, сектор газа
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, США и Катара.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik.
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 по московскому времени, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Перемирие должно было вступить в силу с 09:30, но ХАМАС направил список заложников, которых должен был освободить сегодня. В ХАМАС задержку объяснили техническими неполадками на местах, но до момента получения списка израильская армия успела нанести несколько ударов по сектору Газа.
Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января.
Первый этап перемирия продлится 42 дня и предполагает обмен заложниками, отход ЦАХАЛ к границам Сектора Газа, гуманитарную помощь палестинцам.
На 16-й день стороны должны начать переговоры о втором этапе, который, предположительно, будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.