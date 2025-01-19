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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 января

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T18:22+0300

2025-01-19T18:22+0300

2025-01-19T18:22+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В понедельник, 20 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, в горах и предгорьях снег.Атмосферное давление – высокое 770 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.

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абхазия, погода в абхазии