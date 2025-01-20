https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/chto-god-gryaduschiy-nam-gotovit-1053442078.html

Что год грядущий нам готовит

Что год грядущий нам готовит

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 20.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-20T18:47+0300

2025-01-20T18:47+0300

2025-01-20T18:47+0300

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Алексей Ломия, SputnikИногда хочется взять на себя смелость и сделать прогноз на предстоящий год. А потом, после 2025-го, перечитать и посмотреть, насколько ты оказался убедителен в своей логике, что рискнул предсказать такое, что оно правда сбылось. Или, наоборот, улыбнуться собственной наивности.Большая политикаЕсли из глобального, из знаковых событий, которые происходят, вроде бы далеко за пределами Абхазии, но от развития которых очень даже зависит судьба нашего маленького государства, то это, несомненно, специальная военная операция на Украине. С некоторым осторожным оптимизмом хочу верить в то, что она закончится в этом году. По крайней мере, ее горячая фаза. Почему так прогнозирую? Верю Трампу еще и потому, что у него есть более приоритетный глобальный соперник, который неумолимо поджимает великую державу, и это, несомненно, Китай. Очевидно, что даже Соединенным Штатам не под силу вести одновременно два конфликта – один через прокси на Украине и второй, предполагаемый, – с КНР за Тайвань. Естественно, далеко не все может Дональд Трамп. Он же не волшебник. Да и позиция России, чьи Вооруженные силы уверенно разматывают ВСУ, продвигаясь вперед шаг за шагом, поселок за поселком, город за городом, будет очень взвешенной. Очередным каким-то "Минском-3" уж точно не закончится. Руководству России, ее народу нужны будут твердые гарантии, что с территории Украины не будет экзистенциональной угрозы никогда более.Локальная повесткаИз нашей, абхазской повестки – конечно же, выборы президента. От этого очень много зависит. Какая команда победит, какой курс выберет, как будет противостоять вызовам, как будет выстраивать и поднимать экономику, как будет решать сложнейшие проблемы энергокризиса. Скорее всего, нас ждет эпопея в два тура голосования. С одной стороны хорошо, что у нас такая политическая конкуренция, что у нас реальная демократия. Но с другой стороны, впадаю в уныние, четко осознавая, что нет у нас до сих пор такого убедительного и авторитетного лидера, который разрубит гордиев узел проблем, приведет общество к согласию. У нас нет времени на катаклизмы. Идет обратный отсчет. Пора всем понять, что одной политикой государство не построишь. Для того, чтобы бюджет наполнялся, чтобы можно было решать основные социальные вопросы, надо работать, засучив рукава. И всем вместе, плечом к плечу. Очень надеюсь, что будущий президент докажет, что его не интересуют ни полагающиеся по статусу блага, ни заискивающие взгляды, ни сама власть ради власти. Легче всего достичь такого можно, только начав незамедлительно, с первого дня после инаугурации, с реформ самой власти. С того, чтобы поделиться полномочиями. Чтобы не просто предать забвению чуть ли не императорские привилегии, но и передать часть ответственности Народному Собранию. Чтобы и народные избранники могли влиять на принятие решений, чтобы знали, какие непоправимые последствия будут в результате чьей-то недальновидности, нерешительности и корысти. И наконец-то появится действенный и понятный механизм отрешения от власти любого президента, чтобы прервать эту порочную практику выдавливания силой, через беспорядки и перевороты.Работать надо!Из насущного – это курортный сезон. От него зависит и наполняемость бюджета, и заработки огромного количества наших граждан, которые так или иначе вовлечены в этот процесс. Надеюсь, мы сможем за эти несколько месяцев разобраться в своих электоральных предпочтениях. Сможем усмирить всепожирающий аппетит добытчиков криптовалют, чтобы стабилизировать энергетику. Как ни цинично это прозвучит, но в нашу пользу может сыграть техногенная катастрофа с разливом мазута у берегов Анапы. Нам повезло, что благодаря законам природы, течение относит выброшенные в море массы нефтепродуктов в другую сторону. Ну и, конечно же, благодаря беспрецедентным мерам, предпринимаемым властями России, простыми волонтерами, среди которых и наши студенты, по локализации мазутного пятна, по извлечению и очистке загрязненного песка. Логика такова, что бюджетному туристу особо и некуда будет ехать этим летом. Турция стала очень дорогой. Анапа и Крым отпугивают в текущих обстоятельствах. Вот и есть основания полагать, что многие граждане России предпочтут все же отдых в экологически чистой Абхазии. А уж нам надо постараться обеспечить их доступными услугами, спокойствием, благополучием и комфортом. Не надо пилить сук под собой. Работать надо!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, россия, политика