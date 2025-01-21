https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-yanvarya-1053451187.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области пониженного атмосферного давления. 21.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-21T13:56+0300

2025-01-21T13:56+0300

2025-01-21T14:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В среду, 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Относительная влажность воздуха – 50 -70%.

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погода в абхазии