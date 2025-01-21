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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области пониженного атмосферного давления. 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T13:56+0300
2025-01-21T13:56+0300
2025-01-21T14:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В среду, 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Относительная влажность воздуха – 50 -70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 января
13:56 21.01.2025 (обновлено: 14:00 21.01.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В среду, 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.
Относительная влажность воздуха – 50 -70%.