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Пятерка кандидатов: кто баллотируется в президенты Абхазии
Пятерка кандидатов: кто баллотируется в президенты Абхазии
Sputnik Абхазия
Пять кандидатов зарегистрировано на президентских выборах в Абхазии – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T15:45+0300
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Пять кандидатов зарегистрировано на президентских выборах в Абхазии – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.Sputnik подготовил графику с некоторыми пунктами из биографий претендентов на должность главы государства.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. Полный текст биографий кандидатов в президенты и вице-президенты можно почитать здесь.
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инфографика, абхазия, мультимедиа, цик абхазии, выборы президента россии – 2024, инфографика
инфографика, абхазия, мультимедиа, цик абхазии, выборы президента россии – 2024, инфографика
Пятерка кандидатов: кто баллотируется в президенты Абхазии
15:45 22.01.2025 (обновлено: 16:01 22.01.2025)
Пять кандидатов зарегистрировано на президентских выборах в Абхазии – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
Sputnik подготовил графику с некоторыми пунктами из биографий претендентов на должность главы государства.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. Полный текст биографий кандидатов в президенты и вице-президенты можно почитать здесь.