https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/pyaterka-kandidatov-kto-ballotiruetsya-v-prezidenty-abkhazii-1053467499.html

Пятерка кандидатов: кто баллотируется в президенты Абхазии

Пятерка кандидатов: кто баллотируется в президенты Абхазии

Sputnik Абхазия

Пять кандидатов зарегистрировано на президентских выборах в Абхазии – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T15:45+0300

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Пять кандидатов зарегистрировано на президентских выборах в Абхазии – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.Sputnik подготовил графику с некоторыми пунктами из биографий претендентов на должность главы государства.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. Полный текст биографий кандидатов в президенты и вице-президенты можно почитать здесь.

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