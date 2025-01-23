https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/nazvano-chislo-predprinimateley-zhelayuschikh-pereyti-na-uproschennuyu-sistemu-nalogooblazheniya-1053478494.html

Названо число предпринимателей, желающих перейти на упрощенную систему налогооблажения

Названо число предпринимателей, желающих перейти на упрощенную систему налогооблажения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Более 400 абхазских предпринимателей подали заявки для перехода на упрощенную систему налогооблажения, рассказал в эфире радио Sputnik... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T12:30+0300

2025-01-23T12:30+0300

2025-01-23T17:14+0300

в абхазии

абхазия

налоги

бизнесмены

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Более 400 абхазских предпринимателей подали заявки для перехода на упрощенную систему налогооблажения, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия. Это около 20% от общего числа предпринимателей, которые могут попасть под упрощенку, добавил и.о. министра. С 1 января 2025 года в силу вступил закон "Об упрощенной системе налогообложения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/uproschennaya-sistema-nalogooblozheniya-v-abkhazii-kak-ustroen-novyy-zakon---1052522693.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, налоги, бизнесмены