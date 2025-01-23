https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/nazvano-chislo-predprinimateley-zhelayuschikh-pereyti-na-uproschennuyu-sistemu-nalogooblazheniya-1053478494.html
Названо число предпринимателей, желающих перейти на упрощенную систему налогооблажения
Названо число предпринимателей, желающих перейти на упрощенную систему налогооблажения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Более 400 абхазских предпринимателей подали заявки для перехода на упрощенную систему налогооблажения, рассказал в эфире радио Sputnik... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T12:30+0300
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2025-01-23T17:14+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Более 400 абхазских предпринимателей подали заявки для перехода на упрощенную систему налогооблажения, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия. Это около 20% от общего числа предпринимателей, которые могут попасть под упрощенку, добавил и.о. министра. С 1 января 2025 года в силу вступил закон "Об упрощенной системе налогообложения".
https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/uproschennaya-sistema-nalogooblozheniya-v-abkhazii-kak-ustroen-novyy-zakon---1052522693.html
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абхазия, налоги, бизнесмены
абхазия, налоги, бизнесмены
Названо число предпринимателей, желающих перейти на упрощенную систему налогооблажения
12:30 23.01.2025 (обновлено: 17:14 23.01.2025)
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Более 400 абхазских предпринимателей подали заявки для перехода на упрощенную систему налогооблажения, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.
"Перед Новым годом из-за перебоев с электроэнергией были проблемы с проверкой документов. На данный момент мы занимаемся проверкой всех документов. И уже активно идет процесс", — отметил Габелия.
Это около 20% от общего числа предпринимателей, которые могут попасть под упрощенку, добавил и.о. министра.
С 1 января 2025 года в силу вступил закон "Об упрощенной системе налогообложения".