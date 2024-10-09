https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/uproschennaya-sistema-nalogooblozheniya-v-abkhazii-kak-ustroen-novyy-zakon---1052522693.html

Упрощенная система налогообложения в Абхазии: как устроен новый закон

Упрощенная система налогообложения в Абхазии: как устроен новый закон

Sputnik Абхазия

Народное Собрание Абхазии приняло закон "Об упрощенной системе налогообложения" во втором и окончательном чтении на заседании 25 сентября. Закон вступил в силу... 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T16:37+0300

2024-10-09T16:37+0300

2024-10-09T16:37+0300

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Какие нормы заложены в новый закон, насколько он будет полезен для предпринимателей и какой эффект ожидается от принятия документа, читайте в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikКак принимали законРабота над законом "Об облегченной системе налогообложения" проходила в парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Руководитель комитета Беслан Халваш в интервью Sputnik рассказал, что документ направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры налогообложения и представления отчетности, что, в свою очередь, позволит создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике."Данный закон заменяет другие виды налогов, и те предприниматели, которые перейдут на новую форму налогообложения, по данному закону будут освобождаться от нескольких видов налогов – на прибыль, добавленную стоимость, имущество организаций, подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей. То есть будет один налог, который будут платить предприниматели, это очень сильно упрощает жизнь нашим бизнесменам", – подчеркнул парламентарий.В представленном исполнительной властью законопроекте были предложения о том, что предприниматели, которые зарабатывают до 20 миллионов рублей в год, должны будут платить 6% со своих доходов. Те бизнесмены, которые зарабатывают до 25 миллионов рублей, будут платить 8%."Мы проводили несколько комитетов, обращались к бизнес сообществу и консультировались с нашими коллегами депутатами. Все почти единогласно пришли к выводу, что на этом этапе надо внести изменения в законопроект. Мы подняли уровень заработка, вместо 20 миллионов те, кто зарабатывает до 40 миллионов рублей, будут платить 6% от доходов", – заметил Беслан Халваш.При этом он подчеркнул, что переход на новую систему налогообложения является добровольным для предпринимателей."Данный вид налогообложения добровольный. Если человек в соответствии с характером своего бизнеса посчитает выгодным, то он может перейти на облегченную систему налогообложения. Если ему выгодно находиться на общей системе налогообложения, то он может не переходить на новую форму налогообложения", – проинформировал депутат.В продолжение Халваш сказал, что в проекте закона была норма, согласно которой с введением в действие закона "Об облегченной системе налогообложения" возникает необходимость отмены спецналога. Но в ходе комитетского обсуждения парламентарии пришли к выводу оставить в силе специальный налог."Мы в эту норму внесли изменение, по которому будет работать и упрощенная система налогообложения и спецналог. В ближайшее время мы будем готовить новый законопроект, который будет касаться мелкого бизнеса. Чтобы создать удобства и такие же преференции нашим мелким предпринимателям, будем готовить новый законопроект", – подчеркнул депутат.Преимущества законаПо словам Беслана Халваш, принимая закон "Об облегченной системе налогообложения", депутаты не ставили перед собой цель усилить налоговое бремя на местный бизнес. Новый закон позволяет облегчить бухгалтерский учет."По многим видам деятельности не будет необходимости нанимать бухгалтеров, оплачивать им заработную плату. Форму бухгалтерской отчетности максимально упростим", – говорит он.Руководитель парламентского комитета подчеркнул, что если будут предприняты необходимые меры по эффективности администрирования, то у представителей бизнеса не будет необходимости укрывать свои доходы."6% для представителей бизнеса, которые зарабатывают до 40 миллионов рублей, это не большая сумма для того, чтобы упростить свою жизнь, бухгалтерскую отчетность и свои отношения с фискальными органами. Мы уменьшаем налоговую нагрузку на бизнес, и если администраторы хорошо поработают, то мы можем получить существенное увеличение поступлений в наш бюджет по этому виду налогообложения", – заявил Халваш.Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия считает, что закон "Об облегченной системе налогообложения" удачен по целому ряду обстоятельств."Во-первых, он укладывается в программу гармонизации законодательств Абхазии и России, во-вторых он осовременивает процесс налогообложения с учетом перехода на цифровые технологии, такой порядок используется в России более 20 лет", – заметила она.Специалист считает, что документ отвечает интересам как государства, так и предпринимательского сообщества. Поэтому законопроект должен дать положительный результат, учитывая, что основное количество бизнесменов Абхазии задействованы именно в малом и среднем секторах экономики, говорит она."Эта та часть людей, которая составляет основу государства в экономическом смысле – это потенциально средний слой, на котором должно держаться и государство и общество. Законопроект обеспечивает прозрачность, удобство – это избавление от массы рутинных моментов, связанных с отчетностью", – подчеркнула директор Института экономики и права.Закон "Об упрощенной системе налогообложения" удобен не только предпринимателям, но и государству, поскольку документ предполагает облегчение модели администрирования посредством перехода на цифровые технологии, сказала Фатима Камкия."Плюсов очень много. Конечно, в процессе реализации могут возникнуть какие-то вопросы, но я думаю, что в процессе их поступления можно будет их обсуждать", –подчеркнула она.По ее словам, упрощенная система налогообложения зарекомендовала себя с положительной стороны в России. Закон направлен на активизацию бизнеса в регионах страны."Впереди у нас, конечно, стоит вопрос о том, что нам надо подтягивать налоговое законодательство и стремиться к тому, чтобы был единый документ – "Налоговый кодекс Республики Абхазия", который учитывал бы все эти элементы", – сказала Камкия.На заседании Парламента министр по налогам и сборам Михаил Габелия отмечал, что некоторые абхазские индивидуальные предприниматели регистрируются в России и платят там налоги по упрощенной системе.По его словам, так из республики уже вывели около ста миллионов рублей. Он выразил уверенность в том, что эту практика остановится с принятием "Закона об упрощенной системе налогообложения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/deputaty-parlamenta-prinyali-zakon-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-1052373872.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/garmonizatsiyu-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-obsudili-v-moskve-1051967035.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/programmu-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2023-godu-prinyali-v-abkhazii-1044219294.html

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