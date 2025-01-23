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В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам
В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия. В прошлом году размер выплаты составлял 20192 рубля, в этом — 30300 рублей. На семь тысяч рублей подняли выплаты по временной нетрудоспособности, с 1 января — 22670 рублей. Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале 2025 года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов Фонда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-poluchil-vyplaty-na-summu-2078-milliona-rubley-v-2024-godu-1053478354.html
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общество, пособия, абхазия
общество, пособия, абхазия

В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам

18:30 23.01.2025 (обновлено: 20:34 23.01.2025)
© Sputnik / Леон Адлейба Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия.
У цифрового рубля появился логотип - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2025
В Абхазии
Фонд соцстрахования Абхазии получил выплаты на сумму 207,8 миллиона рублей в 2024 году
12:00
В прошлом году размер выплаты составлял 20192 рубля, в этом — 30300 рублей.
На семь тысяч рублей подняли выплаты по временной нетрудоспособности, с 1 января — 22670 рублей.
Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале 2025 года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов Фонда.
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