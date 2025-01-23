https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/v-abkhazii-na-50-uvelichili-sotsvyplaty-po-beremennosti-i-rodam--1053481352.html

В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам

В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда... 23.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-23T18:30+0300

2025-01-23T18:30+0300

2025-01-23T20:34+0300

в абхазии

общество

пособия

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/19/1036055117_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f66699bc7acbe96dfabe8d66e46d2bce.jpg

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия. В прошлом году размер выплаты составлял 20192 рубля, в этом — 30300 рублей. На семь тысяч рублей подняли выплаты по временной нетрудоспособности, с 1 января — 22670 рублей. Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале 2025 года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов Фонда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-poluchil-vyplaty-na-summu-2078-milliona-rubley-v-2024-godu-1053478354.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

общество, пособия, абхазия