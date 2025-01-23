https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/v-abkhazii-na-50-uvelichili-sotsvyplaty-po-beremennosti-i-rodam--1053481352.html
В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам
В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда... 23.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-23T18:30+0300
2025-01-23T18:30+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия. В прошлом году размер выплаты составлял 20192 рубля, в этом — 30300 рублей. На семь тысяч рублей подняли выплаты по временной нетрудоспособности, с 1 января — 22670 рублей. Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале 2025 года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов Фонда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-poluchil-vyplaty-na-summu-2078-milliona-rubley-v-2024-godu-1053478354.html
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общество, пособия, абхазия
общество, пособия, абхазия
В Абхазии на 50% увеличили соцвыплаты по беременности и родам
18:30 23.01.2025 (обновлено: 20:34 23.01.2025)
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Соцвыплаты по беременности и родам в 2025 году в Абхазии увеличили на 50%, сообщила радио Sputnik и.о. зампредседателя фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия.
В прошлом году размер выплаты составлял 20192 рубля, в этом — 30300 рублей.
На семь тысяч рублей подняли выплаты по временной нетрудоспособности, с 1 января — 22670 рублей.
Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале 2025 года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов Фонда.