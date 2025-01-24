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Блокадники, живущие за рубежом, приедут в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда
Блокадники, живущие за рубежом, приедут в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Блокадники, проживающие сейчас за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
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2025-01-24T10:00+0300
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блокада ленинграда
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Блокадники, проживающие сейчас за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ветераны примут участие в официальных городских мероприятиях, посетят праздничный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский". Для них подготовлена культурная программа, в рамках которой 28 января также пройдет торжественный ужин от имени Санкт‑Петербурга. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия, 27 января 1944 года, ленинградцам пришлось ждать еще целый год. В феврале прошлого года Sputnik записал интервью с единственной блокадницей, проживающей в Абхазии, Ноной Мол-оглы.
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блокада ленинграда, абхазия, санкт-петербург
блокада ленинграда, абхазия, санкт-петербург
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Блокадники, проживающие сейчас за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Всего ожидается около 45-50 человек из 10 стран, включая сопровождающих лиц и активистов организаций российского зарубежья. Из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии", — говорится в сообщении городского комитета по внешним связям.
Ветераны примут участие в официальных городских мероприятиях, посетят праздничный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский". Для них подготовлена культурная программа, в рамках которой 28 января также пройдет торжественный ужин от имени Санкт‑Петербурга.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия, 27 января 1944 года, ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
В феврале прошлого года Sputnik записал интервью с единственной блокадницей, проживающей в Абхазии, Ноной Мол-оглы.