https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/blokadniki-zhivuschie-za-rubezhom-priedut-v-peterburg-na-godovschinu-snyatiya-blokady-leningrada-1053487221.html

Блокадники, живущие за рубежом, приедут в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда

Блокадники, живущие за рубежом, приедут в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Блокадники, проживающие сейчас за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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блокада ленинграда

абхазия

санкт-петербург

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Блокадники, проживающие сейчас за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ветераны примут участие в официальных городских мероприятиях, посетят праздничный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский". Для них подготовлена культурная программа, в рамках которой 28 января также пройдет торжественный ужин от имени Санкт‑Петербурга. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия, 27 января 1944 года, ленинградцам пришлось ждать еще целый год. В феврале прошлого года Sputnik записал интервью с единственной блокадницей, проживающей в Абхазии, Ноной Мол-оглы.

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блокада ленинграда, абхазия, санкт-петербург