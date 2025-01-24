https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/musor-iz-sukhuma-prodolzhat-vyvozit-na-poligon-bytovykh-otkhodov-v-sele-schaschikuara-1053484415.html

Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара

Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара, сообщил в эфире радио Sputnik председатель Собрания... 24.01.2025, Sputnik Абхазия

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мусор

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара, сообщил в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария.Итоги встреч с руководством столицы говорят о том, что вопрос может решиться в течение года, добавил Кантария.При этом, по его словам, полигон в Галском районе находится в ненадлежащем состоянии. На свалке работает всего две единицы техники — бульдозер и погрузчик. Они не успевают проводить весь необходимый спектр работ, так как нужно рыть котлованы и закапывать отходы.Свалка все еще не огорожена, и скот имеет полный доступ к мусору.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html

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