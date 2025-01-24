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Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара
Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара, сообщил в эфире радио Sputnik председатель Собрания... 24.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-24T12:00+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара, сообщил в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария.Итоги встреч с руководством столицы говорят о том, что вопрос может решиться в течение года, добавил Кантария.При этом, по его словам, полигон в Галском районе находится в ненадлежащем состоянии. На свалке работает всего две единицы техники — бульдозер и погрузчик. Они не успевают проводить весь необходимый спектр работ, так как нужно рыть котлованы и закапывать отходы.Свалка все еще не огорожена, и скот имеет полный доступ к мусору.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html
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Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара
12:00 24.01.2025 (обновлено: 12:28 24.01.2025)
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Мусор из Сухума продолжат вывозить на полигон бытовых отходов в селе Щащикуара, сообщил в эфире радио Sputnik председатель Собрания депутатов Галского района Беслан Кантария.
"Тот полигон, который уже должен был запуститься и функционировать, еще не завершен. Видимо, понадобится еще какое-то определенное время, чтобы в Гулрыпшском районе его запустить", — отметил он.
Итоги встреч с руководством столицы говорят о том, что вопрос может решиться в течение года, добавил Кантария.
При этом, по его словам, полигон в Галском районе находится в ненадлежащем состоянии. На свалке работает всего две единицы техники — бульдозер и погрузчик. Они не успевают проводить весь необходимый спектр работ, так как нужно рыть котлованы и закапывать отходы.
Свалка все еще не огорожена, и скот имеет полный доступ к мусору.