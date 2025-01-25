https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/novuyu-sistemu-vodyanogo-otopleniya-zapustili-v-shkole-sela-baslakhu-1053489999.html
Новую систему водяного отопления запустили в школе села Баслаху
Новую систему водяного отопления запустили в школе села Баслаху
Sputnik Абхазия
В осенне-зимний период из-за нехватки воды в Джварском водохранилище в Абхазии начинаются веерные отключения электричества. 25.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-25T09:00+0300
2025-01-25T09:00+0300
2025-01-25T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
школы
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048438137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22ee74f4b4ed321940a13da6872d202d.jpg
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Новую систему водяного отопления запустили в средней школе села Баслаху Очамчырского района, рассказала в эфире радио Sputnik завуч Инга Аблотия. По словам Аблотия, работы по установке системы отопления в школе начались в прошлом марте и завершились около месяца назад. К выполнению этой задачи также подключилось руководство Очамчырского района. Благодаря этому внедрению в школе обогреваются все кабинеты, библиотека и учительская. Сложность в использовании этой системы связана с нестабильным энергоснабжением - во время отключений света оборудование для нагрева воды не функционирует. Однако система позволяет использовать уголь и дрова в качестве материала для топки, добавила Аблотия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-na-2025-god-priostanovleno-1053459108.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048438137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_662b78f2045c061cd86aaee2bf130930.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, школы, образование
абхазия, новости, школы, образование
Новую систему водяного отопления запустили в школе села Баслаху
В осенне-зимний период из-за нехватки воды в Джварском водохранилище в Абхазии начинаются веерные отключения электричества.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Новую систему водяного отопления запустили в средней школе села Баслаху Очамчырского района, рассказала в эфире радио Sputnik завуч Инга Аблотия.
"Всем известна ситуация в энергосистеме Абхазии. В школах холодно, и очень сложно в таких условиях обучать детей. Понимая это, уроженец нашего села Тенгиз Кебурия предложил нам с этим помочь в меру своих сил", — отметила она.
По словам Аблотия, работы по установке системы отопления в школе начались в прошлом марте и завершились около месяца назад.
К выполнению этой задачи также подключилось руководство Очамчырского района. Благодаря этому внедрению в школе обогреваются все кабинеты, библиотека и учительская.
Сложность в использовании этой системы связана с нестабильным энергоснабжением - во время отключений света оборудование для нагрева воды не функционирует. Однако система позволяет использовать уголь и дрова в качестве материала для топки, добавила Аблотия.