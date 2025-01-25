https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/novuyu-sistemu-vodyanogo-otopleniya-zapustili-v-shkole-sela-baslakhu-1053489999.html

Новую систему водяного отопления запустили в школе села Баслаху

Новую систему водяного отопления запустили в школе села Баслаху

Sputnik Абхазия

В осенне-зимний период из-за нехватки воды в Джварском водохранилище в Абхазии начинаются веерные отключения электричества. 25.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-25T09:00+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Новую систему водяного отопления запустили в средней школе села Баслаху Очамчырского района, рассказала в эфире радио Sputnik завуч Инга Аблотия. По словам Аблотия, работы по установке системы отопления в школе начались в прошлом марте и завершились около месяца назад. К выполнению этой задачи также подключилось руководство Очамчырского района. Благодаря этому внедрению в школе обогреваются все кабинеты, библиотека и учительская. Сложность в использовании этой системы связана с нестабильным энергоснабжением - во время отключений света оборудование для нагрева воды не функционирует. Однако система позволяет использовать уголь и дрова в качестве материала для топки, добавила Аблотия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-na-2025-god-priostanovleno-1053459108.html

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