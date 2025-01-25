https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/podachu-vody-v-gale-vosstanovyat-k-vecheru-subboty-1053491593.html

Подачу воды в Гале восстановят к вечеру субботы

Подачу воды в Гале восстановят к вечеру субботы

Sputnik Абхазия

Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали. 25.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-25T15:37+0300

2025-01-25T15:37+0300

2025-01-25T15:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

гал

водоснабжение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049155227_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_d1a0ab726bf97a7d1c5905b0b6f633de.jpg

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Подачу воды в Гале планируют восстановить к вечеру субботы, 25 января, рассказал Sputnik глава районного УГХ Дмитрий Адлейба. Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали.Вода в город поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах. Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/remontnye-raboty-v-gale-prodolzhatsya-iz-za-novykh-protechek-na-vodoprovodnoy-magistrali-1053488781.html

абхазия

гал

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гал, водоснабжение