https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/podachu-vody-v-gale-vosstanovyat-k-vecheru-subboty-1053491593.html
Подачу воды в Гале восстановят к вечеру субботы
Подачу воды в Гале восстановят к вечеру субботы
Sputnik Абхазия
Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали. 25.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-25T15:37+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Подачу воды в Гале планируют восстановить к вечеру субботы, 25 января, рассказал Sputnik глава районного УГХ Дмитрий Адлейба. Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали.Вода в город поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах. Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/remontnye-raboty-v-gale-prodolzhatsya-iz-za-novykh-protechek-na-vodoprovodnoy-magistrali-1053488781.html
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абхазия, новости, гал, водоснабжение
Подачу воды в Гале восстановят к вечеру субботы
Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Подачу воды в Гале планируют восстановить к вечеру субботы, 25 января, рассказал Sputnik глава районного УГХ Дмитрий Адлейба.
"Основные утечки уже устранили. Было два основных участка, на каждом было по 6-7 протечек. Для завершения работ необходима спецтехника, экскаватор уже прибыл на место. Сегодня после обеда вода будет подана в систему", — уточнил он.
Жители Гала третьи сутки остаются без воды из-за утечек на центральной водомагистрали.
Вода в город поступает самотеком с расположенного на возвышенности головного резервуара по трубам, которые были уложены в 1950-1960-х годах. Они давно обветшали и нуждаются в замене, что приводит к частым поломкам.