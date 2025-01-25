https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-44-ukrainskikh-drona-1053491751.html

Средства ПВО России за сутки сбили 44 украинских дрона

Средства ПВО России за сутки сбили 44 украинских дрона

Sputnik Абхазия

ВСУ за сутки потеряли на различных направлениях более 1400 человек, следует из сводки Минобороны. 25.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-25T17:50+0300

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2025-01-25T17:50+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки к применению, скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41439 БПЛА, 590 ЗРК, 20843 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 20930 орудий полевой артиллерии и минометов, 30776 единиц специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о работе отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, пятеро военных сдались в плен.Кроме того, уничтожена военная техника, в том числе танк и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/rossiyskie-voyska-osvobodili-devyat-naselennykh-punktov-v-lnr-dnr-i-kharkovskoy-oblasti--1053487870.html

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