https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/ukrainskie-bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-i-krymom-1053490680.html
Украинские беспилотники сбили над Черным морем и Крымом
Украинские беспилотники сбили над Черным морем и Крымом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над территорией Крыма и Черным морем, сообщает Министерство... 25.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над территорией Крыма и Черным морем, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, в ночь с 24 на 25 января еще один украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/rossiyskie-voyska-osvobodili-devyat-naselennykh-punktov-v-lnr-dnr-i-kharkovskoy-oblasti--1053487870.html
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россия, украина, новости, крым, министерство обороны рф
россия, украина, новости, крым, министерство обороны рф
Украинские беспилотники сбили над Черным морем и Крымом
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над территорией Крыма и Черным морем, сообщает Министерство обороны России.
"С 10:45 до 11:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в тексте.
Кроме того, в ночь с 24 на 25 января еще один украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью.