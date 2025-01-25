https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/ukrainskie-bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-i-krymom-1053490680.html

Украинские беспилотники сбили над Черным морем и Крымом

Украинские беспилотники сбили над Черным морем и Крымом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над территорией Крыма и Черным морем, сообщает Министерство... 25.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над территорией Крыма и Черным морем, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, в ночь с 24 на 25 января еще один украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/rossiyskie-voyska-osvobodili-devyat-naselennykh-punktov-v-lnr-dnr-i-kharkovskoy-oblasti--1053487870.html

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