https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/priportovyy-konteynernyy-terminal-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-ochamchyre-1053496341.html
Припортовый контейнерный терминал ввели в эксплуатацию в Очамчыре
Припортовый контейнерный терминал ввели в эксплуатацию в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Проект был реализован в рамках инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T15:56+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Припортовый контейнерный терминал в Очамчыре ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, рассказал в эфире радио Sputnik советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.Строительство осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Он добавил, что все оборудование терминала работает на основании сложного программного обеспечения, которое требует специального обслуживания, и аналогов ему в Абхазии нет. За одну смену в терминале можно переработать груз составного поезда. Терминал станет частью транспортного коридора для приема и доставки грузов из России в третьи страны. Он оснащен железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов и рассчитан на единовременное хранение 1200 контейнеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/vzaimnyy-interes-khazirishi-o-zapuske-priportovogo-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1053485384.html
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абхазия, очамчыра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, новости
Припортовый контейнерный терминал ввели в эксплуатацию в Очамчыре
15:56 26.01.2025 (обновлено: 15:58 26.01.2025)
Проект был реализован в рамках инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Припортовый контейнерный терминал в Очамчыре ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, рассказал в эфире радио Sputnik советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.
Строительство осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.
"Мы возобновили контакты с потенциальными клиентами и с компаниями, с которыми еще в прошлом году были подписаны договора. Сейчас, можно сказать, мы находимся в фазе перехода между вводом в эксплуатацию и реальной эксплуатацией объекта", — пояснил Хазириши.
Он добавил, что все оборудование терминала работает на основании сложного программного обеспечения, которое требует специального обслуживания, и аналогов ему в Абхазии нет. За одну смену в терминале можно переработать груз составного поезда.
Терминал станет частью транспортного коридора для приема и доставки грузов из России в третьи страны. Он оснащен железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов и рассчитан на единовременное хранение 1200 контейнеров.