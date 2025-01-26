https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/priportovyy-konteynernyy-terminal-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-ochamchyre-1053496341.html

Припортовый контейнерный терминал ввели в эксплуатацию в Очамчыре

Припортовый контейнерный терминал ввели в эксплуатацию в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Проект был реализован в рамках инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T15:56+0300

2025-01-26T15:56+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Припортовый контейнерный терминал в Очамчыре ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, рассказал в эфире радио Sputnik советник министра экономики Абхазии Октай Хазириши.Строительство осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией. Он добавил, что все оборудование терминала работает на основании сложного программного обеспечения, которое требует специального обслуживания, и аналогов ему в Абхазии нет. За одну смену в терминале можно переработать груз составного поезда. Терминал станет частью транспортного коридора для приема и доставки грузов из России в третьи страны. Он оснащен железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов и рассчитан на единовременное хранение 1200 контейнеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/vzaimnyy-interes-khazirishi-o-zapuske-priportovogo-konteynernogo-terminala-v-ochamchyre-1053485384.html

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