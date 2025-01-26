https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-yanvarya-1053497638.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием сибирского антициклона 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T19:03+0300
2025-01-26T19:03+0300
2025-01-26T19:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/11/1053417083_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9ed89d477de8e0cdd160e15df4d06f50.jpg
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В понедельник, 27 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/11/1053417083_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0d20a76dad5be5b4637d460264ce2289.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием сибирского антициклона
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В понедельник, 27 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.