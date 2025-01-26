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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 января

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием сибирского антициклона 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T19:03+0300

2025-01-26T19:03+0300

2025-01-26T19:03+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В понедельник, 27 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии