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Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотников, местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 68 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41507 БПЛА, 590 ЗРК, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин РСЗО, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотников, местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 68 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41507 БПЛА, 590 ЗРК, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин РСЗО, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.