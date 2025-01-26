https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zelenoe-v-dnr-1053497067.html

Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T17:11+0300

2025-01-26T17:11+0300

2025-01-26T17:11+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053456908_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_9e9707ac7470f0d5615a3b8da13644a9.jpg

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотников, местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 68 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41507 БПЛА, 590 ЗРК, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин РСЗО, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250125/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-44-ukrainskikh-drona-1053491751.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости