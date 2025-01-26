https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/vodosnabzhenie-gala-vosstanovleno-1053494492.html
Водоснабжение Гала восстановлено
Водоснабжение Гала восстановлено
Sputnik Абхазия
Из-за прорыва одной из двух труб центральной водомагистрали Гал оставался без воды с 23 января. 26.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-26T11:32+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Водоснабжение в черте города Гал восстановлено, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета Дмитрий Адлейба. Прорыв одной из двух труб центральной водомагистрали в Гале стал причиной аварийного отключения воды в среду, 23 января. Устранить поломку планировалось в течение суток, но из-за обнаружения новых поврежденных участков работы затянулись на несколько дней. Как ранее уточнял Адлейба, вода в Гал поступает по двум трубам диаметрами 500 и 700 сантиметров из резервуара, расположенного на возвышенности. Во время обильных дождей давление воды увеличивается и из-за сильного их износа трубы зачастую дают течь. Так как у Галского УГХ нет собственной техники, за помощью приходится обращаться к ИнгурГЭС или к частным владельцам спецтехники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250124/remontnye-raboty-v-gale-prodolzhatsya-iz-za-novykh-protechek-na-vodoprovodnoy-magistrali-1053488781.html
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гал, абхазия, новости, водоснабжение
гал, абхазия, новости, водоснабжение
Водоснабжение Гала восстановлено
Из-за прорыва одной из двух труб центральной водомагистрали Гал оставался без воды с 23 января.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Водоснабжение в черте города Гал восстановлено, рассказал Sputnik глава УГХ муниципалитета Дмитрий Адлейба.
Ремонтные бригады выявили и устранили 13 мест, где водопроводные трубы дали течь. Три из этих аварий были крупными.
Прорыв одной из двух труб центральной водомагистрали в Гале стал причиной аварийного отключения воды в среду, 23 января. Устранить поломку планировалось в течение суток, но из-за обнаружения новых поврежденных участков работы затянулись на несколько дней.
Как ранее уточнял Адлейба, вода в Гал поступает по двум трубам диаметрами 500 и 700 сантиметров из резервуара, расположенного на возвышенности. Во время обильных дождей давление воды увеличивается и из-за сильного их износа трубы зачастую дают течь.
Так как у Галского УГХ нет собственной техники, за помощью приходится обращаться к ИнгурГЭС или к частным владельцам спецтехники.