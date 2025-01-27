https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/grazhdane-abkhazii-v-rossii-poprosili-otkryt-dopolnitelnye-izbiratelnye-uchastki-1053507162.html

Граждане Абхазии в России попросили открыть дополнительные избирательные участки

Граждане Абхазии в России попросили открыть дополнительные избирательные участки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Граждане Абхазии в России высказали мнение о необходимости открыть дополнительные избирательные участки для голосования на предстоящих... 27.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-27T17:53+0300

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2025-01-27T17:53+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Граждане Абхазии в России высказали мнение о необходимости открыть дополнительные избирательные участки для голосования на предстоящих выборах президента, помимо двух участков в Москве и Черкесске . Краснодарская краевая общественная организация "Центр Абхазской культуры "Апсны" направила письмо в Посольство Абхазии в Москве с просьбой открыть дополнительный участок для голосования. Он подчеркнул, что каждый гражданин Абхазии имеет право выбирать того, кого считает достойным. Чанба добавил, что организация ни за кого не агитирует, но хочет, чтобы граждане имели возможность проголосовать. Глава Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Казбек Яхогоев заявил, что граждане Абхазии, проживающие в КБР, "искренне переживают за судьбу и будущее" Родины. "Каждый голос важен для Республики Абхазия. Поэтому мы обращаемся к властям с убедительной просьбой обеспечить нам возможность волеизъявления и участия в выборах", — говорится в заявлении союза. Член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая также заявил, что нужно увеличить количество избирательных участков в России и открыть их в Черкесске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе и Сочи. С просьбой открыть участок в Майкопе к руководству Абхазии обратился и председатель Союза абхазских добровольцев Адыгеи Каплан Куижев. По его мнению, это даст возможность гражданам Абхазии, проживающим в Адыгее, "повлиять на судьбу исторической Родины". "Многие граждане Абхазии, живущие в Адыгее, хотят принять непосредственное участие в голосовании на выборах президента своей страны. Я уверен, что все они имею право на это. Однако не у всех есть возможность посетить Абхазию в дни голосования. Думаю, что мы можем и должны сделать все возможное, чтобы помочь им в данной ситуации", — отметил Куижев. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Участки для голосования будут открыты в Москве, Черкесске и турецком городе Сакарья (Адапазар).

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/glava-tsik-rasskazal-o-podgotovke-prezidentskikh-vyborov-v-abkhazii--1053429091.html

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