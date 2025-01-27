https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/mezhdunarodnyy-tsentr-podgotovki-volonterskogo-korpusa-otkrylsya-v-muzee-boevoy-slavy--1053507538.html

Международный центр подготовки волонтерского корпуса открылся в Музее Боевой Славы

Международный центр подготовки волонтерского корпуса открылся в Музее Боевой Славы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Международный центр подготовки волонтерского корпуса, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945... 27.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Международный центр подготовки волонтерского корпуса, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открылся в Музее Боевой Славы в Сухуме. Открытие состоялось в день празднования 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятии были показаны фильм о блокадном Ленинграде, основанный на дневниках очевидцев, и фильм, рассказывающий о "Волонтерах Победы", которых по всей России и за ее пределами более 300 тысяч. В холле музея прошла фотовыставка, посвященная ВОВ, была представлена книга "Абхазские воины на защите Ленинграда".Мзия Бейя подчеркнула историческую важность мероприятия и его эмоциональный аспект для всех собравшихся. Первый заместитель и.о. министра просвещения Ада Кварчелия отметила, что Ленинград стал символом стойкости и мужества. Каждый час был испытанием для жителей, но, несмотря ни на что, они проявляли преданность стране, сохраняли веру в победу и продемонстрировали дух единства.Открытие Международного центра подготовки волонтерского корпуса в Абхазии - важный шаг в подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Организаторы выразили уверенность, что центр станет площадкой для объединения усилий добровольцев из разных стран и позволит передать память о подвиге советского народа следующим поколениям.

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музей боевой славы, абхазия, вов, история, сухум