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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/podachu-elektrichestva-v-sukhume-vozobnovili--1053502075.html
Подачу электричества в Сухуме возобновили
Подачу электричества в Сухуме возобновили
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в... 27.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Как уточнили в ведомстве, проблема была в обрыве провода на одной из линий. Ремонтная бригада обнаружила место повреждения и устранила поломку примерно к 01:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1053500589.html
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сухум, электричество, абхазия
сухум, электричество, абхазия

Подачу электричества в Сухуме возобновили

11:00 27.01.2025 (обновлено: 11:59 27.01.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Как уточнили в ведомстве, проблема была в обрыве провода на одной из линий.
Ремонтная бригада обнаружила место повреждения и устранила поломку примерно к 01:00.
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2025
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