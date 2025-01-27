https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/podachu-elektrichestva-v-sukhume-vozobnovili--1053502075.html
Подачу электричества в Сухуме возобновили
Подачу электричества в Сухуме возобновили
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в... 27.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-27T11:00+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Как уточнили в ведомстве, проблема была в обрыве провода на одной из линий. Ремонтная бригада обнаружила место повреждения и устранила поломку примерно к 01:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-1053500589.html
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сухум, электричество, абхазия
сухум, электричество, абхазия
Подачу электричества в Сухуме возобновили
11:00 27.01.2025 (обновлено: 11:59 27.01.2025)
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Подачу электричества в Старом поселке и в части Нового района в Сухуме восстановили ночью 27 января, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Как уточнили в ведомстве, проблема была в обрыве провода на одной из линий.
Ремонтная бригада обнаружила место повреждения и устранила поломку примерно к 01:00.