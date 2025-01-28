https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/delegatsiya-minzdrava-rossii-posetila-meduchrezhdeniya-sukhuma-1053519637.html

Делегация Минздрава России посетила медучреждения Сухума

Делегация Минздрава России посетила медучреждения Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава России помогут абхазским коллегам сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения республики. 28.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-28T20:03+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава России помогут абхазским коллегам сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения республики. Сегодня делегация из России посетила Республиканскую больницу и детскую больницу в Сухуме, а также место строительства новой детской больницы в рамках российской Инвестпрограммы. И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что российские коллеги посещают основные медучреждения страны, чтобы выявить наиболее острые проблемы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/delegatsiya-minzdrava-rossii-pribyla-v-abkhaziyu--1053508216.html

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