https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/delegatsiya-minzdrava-rossii-posetila-meduchrezhdeniya-sukhuma-1053519637.html
Делегация Минздрава России посетила медучреждения Сухума
Делегация Минздрава России посетила медучреждения Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава России помогут абхазским коллегам сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения республики. 28.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-28T16:30+0300
2025-01-28T16:30+0300
2025-01-28T20:03+0300
в абхазии
абхазия
россия
минздрав абхазии
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1c/1053519471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a92a0324a0d52dbae816b1f8426cfa49.jpg
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава России помогут абхазским коллегам сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения республики. Сегодня делегация из России посетила Республиканскую больницу и детскую больницу в Сухуме, а также место строительства новой детской больницы в рамках российской Инвестпрограммы. И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что российские коллеги посещают основные медучреждения страны, чтобы выявить наиболее острые проблемы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/delegatsiya-minzdrava-rossii-pribyla-v-abkhaziyu--1053508216.html
абхазия
россия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1c/1053519471_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_ac4961c0e8a2855ef3df5cf88c8f3958.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, минздрав абхазии, сухум
абхазия, россия, минздрав абхазии, сухум
Делегация Минздрава России посетила медучреждения Сухума
16:30 28.01.2025 (обновлено: 20:03 28.01.2025)
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава России помогут абхазским коллегам сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения республики.
Сегодня делегация из России посетила Республиканскую больницу и детскую больницу в Сухуме, а также место строительства новой детской больницы в рамках российской Инвестпрограммы.
И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что российские коллеги посещают основные медучреждения страны, чтобы выявить наиболее острые проблемы.